Clima CDMX HOY 11 de marzo: Advierten CALOR y radiación solar extrema en Contingencia Ambiental

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este miércoles 11 de marzo de 2026, conviene revisar el pronóstico del clima en la Ciudad de México (CDMX). Para hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, se prevé un día con cambios entre sol, nubes y claros, además de niveles muy altos de radiación ultravioleta (UV) durante la tarde, por lo que tomar precauciones será clave para evitar afectaciones por el sol o los cambios de temperatura.

Así será el clima en CDMX este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal meteorológico Meteored.mx para este miércoles se espera cielo con periodos de sol, nubes y claros en la mayor parte del día, sin pronóstico de lluvias y con vientos provenientes del noroeste con una velocidad media cercana a los 14 kilómetros por hora. Durante las primeras horas del día, el ambiente será fresco y con cielo mayormente despejado en la CDMX. Alrededor de las 07:00, la temperatura se ubicará cerca de 12°C, con viento ligero del oeste de entre uno y ocho kilómetros por hora.

Así será el clima en CDMX este miércoles. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a subir gradualmente. Hacia las 08:00 se esperan 14°C, mientras que cerca de las 09:00 la temperatura alcanzará 17°C, todavía con cielo mayormente soleado. Más tarde, cerca de las 11:00, el cielo comenzará a presentar nubes y claros, mientras que la temperatura se elevará hasta 22°C. En este momento del día también se registrará un índice de radiación UV muy alto, por lo que será importante utilizar protector solar si se realizan actividades al aire libre.

Para la tarde, el pronóstico indica que el clima en la CDMX alcanzará su punto más cálido del día. Alrededor de las 14:00 se espera una temperatura máxima cercana a los 26°C, con cielo parcialmente nublado. Durante este periodo también se registrará radiación UV en niveles extremos, en plena Contingencia Ambiental, lo que implica que la exposición prolongada al sol puede provocar afectaciones en la piel en pocos minutos.

El viento soplará desde el noroeste con velocidades que podrían oscilar entre 1 y 22 kilómetros por hora, mientras que hacia las 17:00 la temperatura se mantendrá alrededor de 26°c, todavía con intervalos de nubosidad.

Con la llegada de la noche, el ambiente comenzará a refrescar nuevamente en la capital del país. Alrededor de las 20:00 se prevé cielo con nubes y claros y una temperatura cercana a los 23°C, con viento proveniente del norte de entre 6 y 22 kilómetros por hora. Más tarde, hacia las 23:00, el cielo estará parcialmente nuboso y el termómetro descenderá hasta 17°C, con viento del noroeste que podría alcanzar rachas de entre 13 y 36 kilómetros por hora.

