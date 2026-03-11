Clima HOY miércoles 11 de marzo en la NOCHE: Prevén por LLUVIAS AISLADAS y CHUBASCOS para estas regiones

Ciudad de México.- Para este miércoles 11 de marzo de 2026 por la noche se prevén lluvias aisladas y chubascos para distintas regiones. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

Según la Conagua, durante esta noche y madrugada del jueves, el frente frío número 40 se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano, interaccionará con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México y sureste del país, así como con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, propiciando chubascos, así como lluvias aisladas en Tamaulipas. Por otro lado, otro canal de baja presión sobre el centro de México y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán chubascos en zonas de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, además de lluvias aisladas en Guanajuato y Morelos. Las lluvias mencionadas se podrían acompañar de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Dónde lloverá este miércoles 11 de marzo en la noche?

Lluvias aisladas:

Tamaulipas

Guanajuato

Morelos

Chubascos:

San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Para mañana, el frente frío número 40 se desplazará sobre el oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias muy fuertes en Campeche y Quintana Roo y lluvias intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).

¿Dónde lloverá mañana jueves 12 de marzo de 2026?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).

: Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche y Quintana Roo.

Campeche y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla y Yucatán.

Puebla y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Michoacán y Estado de México.

: Jalisco, Michoacán y Estado de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua