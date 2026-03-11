Continúa Contingencia Ambiental en CDMX: ¿Hay Doble Hoy No Circula este JUEVES 12 de marzo?

Ciudad de México.- La calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) continúa siendo mala este miércoles 11 de marzo de 2026, razón por la que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó continuar con la Contingencia Ambiental. La autoridad aún no determina si el programa Doble Hoy No Circula se implementará este jueves.

Continúa Contingencia Ambiental: CAMe

De acuerdo con el reporte de la CAMe publicado a las 10:00 horas, este miércoles se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental atmosférica por ozono, con el objetivo de reducir la exposición de las personas a altos niveles de contaminación y disminuir la emisión de contaminantes en la región.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico, las condiciones del clima en el Valle de México seguirán favoreciendo la formación de ozono durante este miércoles. Explicó que un sistema de circulación anticiclónica mantiene su influencia en el centro del país, lo que provoca estabilidad atmosférica moderada a fuerte, además de una radiación solar intensa y continua sobre la región.

A lo largo del día, la temperatura aumentará rápidamente y se prevé que alcance entre 28 y 29°C, condiciones que, combinadas con vientos débiles y limitada ventilación, facilitarán la acumulación de contaminantes en el aire. Por este motivo, se estima que la calidad del aire será de Mala a Muy Mala, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Recomiendan evitar actividades al aire libre por la tarde

Ante este escenario, las autoridades pidieron a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire y seguir una serie de medidas para proteger la salud.

Se recomienda evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, ya que en ese periodo suelen registrarse los niveles más altos de contaminación. Esta recomendación es especialmente importante para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Asimismo, se sugiere suspender actividades cívicas, culturales o recreativas en espacios abiertos durante ese mismo horario.

También se aconseja posponer eventos deportivos o espectáculos masivos programados por la tarde.

Como parte de las recomendaciones, las autoridades sugieren no fumar, especialmente en espacios cerrados, y mantenerse informados sobre la calidad del aire mediante la aplicación Aire o los canales oficiales del sistema de monitoreo atmosférico.

¿Continuará el Doble Hoy No Circula el jueves 12 de marzo?

La continuidad del Doble Hoy No Circula para el jueves 12 de marzo dependerá de la evolución de la calidad del aire en el Valle de México. La CAMe emitirá boletines de actualización a las 15:00 y a las 20:00 horas, en los que se evaluará si la contingencia continúa o si se levanta. En esos informes también se confirmará si se mantienen las restricciones vehiculares adicionales para el jueves, incluida la posible continuidad del Doble Hoy No Circula.

