Desde la OCDE, Lorenia Valles destaca participación de México en organismos multilaterales

París, Francia.- En el marco de la Reunión Plenaria de la Red Parlamentaria Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), celebrada del 11 al 13 de marzo en París, Francia, la senadora Lorenia Valles Sampedro destacó que "la participación de México en los organismos multilaterales es fundamental, ya que el diálogo con otros países contribuye a la construcción de una gobernanza democrática".

Desde el encuentro realizado en la sede de la OCDE, donde asistieron representantes parlamentarios de los Estados Parte, así como la representante de México ante la OCDE, embajadora Helena Sybel Galván Gómez; la legisladora mencionó que el Senado de la República está pendiente de las configuraciones del mundo, entre ellas, el comercio y la nueva política arancelaria, los conflictos armados, el fenómeno migratorio y el cambio climático, a fin de ofrecer un marco jurídico que garantice el desarrollo económico y el bienestar social.

"En materia de política exterior, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una visión progresista, de coordinación y de apoyo mutuo, respetando las soberanías. Esta manera de hacer las cosas ha permitido impulsar mejores acuerdos con Estados Unidos y Canadá de cara a la revisión del T-MEC, así como acuerdos comerciales más sólidos con la Unión Europea y nuestra América Latina", destacó.

Valles Sampedro mencionó que, como presidenta de la Comisión de Minería del Senado de la República, este jueves 12 de marzo participará en el foro sobre el futuro de los minerales críticos, asegurando que el Plan México es una estrategia suficiente y necesaria para el desarrollo de la industria minera nacional y el fortalecimiento de las cadenas de suministro locales.

"Uno tema principal en el diálogo internacional es el relativo a los minerales críticos, pues representan elementos clave para la modernización de las industrias existentes y la aceleración de industrias emergentes, como la electromovilidad, de semiconductores y de energías renovables. México es uno de los principales productores mineros mundiales; tan solo Sonora destaca en la producción de cobre, grafito y otros minerales", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui