DOBLE Hoy No Circula 11 de marzo 2026: ¿Quién NO circula en CDMX por Contingencia Ambiental?

Ciudad de México.- La calidad del aire en el Valle de México es mala. Por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó el programa Doble Hoy No Circula este miércoles 11 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), luego de que la tarde del martes se declarara Contingencia Ambiental por ozono. ¿Quién no debe transitar esta jornada? Aquí te decimos.

Como se sabe, esta medida busca reducir la exposición de la población a contaminantes y disminuir los riesgos a la salud, además de limitar la generación de emisiones que agravan las condiciones ambientales.

Qué autos no circulan este miércoles 11 de marzo

Debido a la Fase 1 de Contingencia Ambiental, hoy miércoles 11 de marzo de 2026 deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas los siguientes vehículos:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Vehículos de uso particular con holograma 0 y 00, engomado rojo y terminación de placa 3 o 4.

Vehículos sin holograma de verificación, como autos antiguos, de demostración o traslado, vehículos nuevos con permiso, con pase turístico, con placas foráneas o con placas formadas solo por letras. En estos casos se aplica la misma restricción que a los autos con holograma 2.

Restricciones para transporte y vehículos de carga

La medida también contempla limitaciones para algunos vehículos de servicio y transporte:

El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON, deberán suspender circulación.

Vehículos de carga local o federal no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos que estén inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Estas restricciones forman parte de las acciones implementadas para disminuir la concentración de contaminantes en el aire durante la contingencia.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

A pesar de las restricciones, algunos vehículos están exentos del Doble Hoy No Circula. Entre ellos se encuentran:

Vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos con holograma 0 o 00 vigente, siempre que no tengan engomado rojo ni terminación de placa 3 o 4.

Vehículos particulares utilizados en emergencias médicas.

Taxis, que podrán circular de 5:00 a 10:00 horas, incluso cuando tengan restricción por el programa, con el fin de apoyar la movilidad de la población.

A qué hora podrían levantar la contingencia ambiental

La CAMe realiza actualizaciones sobre la calidad del aire y las medidas aplicadas a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas. En cualquiera de estos horarios la autoridad puede informar si la contingencia continúa o se levanta, lo que también determinaría la suspensión o continuidad del Doble Hoy No Circula en el Valle de México.

No obstante, la comisión puede emitir comunicados en cualquier momento del día si las condiciones del aire mejoran o empeoran, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui