Mejora calidad del aire en el Valle de México: Levantan Contingencia Ambiental este 11 de marzo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) comunicó este miércoles 11 de marzo que a partir de las 19:00 horas (local) de hoy quedan suspendidas las medidas por altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta decisión se tomó con base en los lineamientos establecidos por los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México para proteger la salud de los habitantes de la región.

De acuerdo con los reportes más recientes arrojados por los pronóstico meteorológico, el sistema anticiclónico que causó el estancamiento de los contaminantes desde principios de esta semana comenzará a perder fuerza en el transcurso del día de mañana. A este fenómeno se le suma la proximidad del Frente Frío número 40. La combinación de ambos factores atmosféricos traerá consigo una serie de cambios positivos para el ambiente de esta zona del país.

Se espera un mayor ingreso de humedad, la presencia de vientos definidos provenientes del norte y un moderado descenso en las temperaturas diurnas y nocturnas. Todo este conjunto de variaciones climáticas favorecerá una mejor ventilación en la cuenca del valle, facilitando así la dispersión de los gases retenidos en la atmósfera. Por tal motivo, los pronósticos indican que las concentraciones máximas de ozono se mantendrán por debajo de los niveles que requieren la activación de la contingencia ambiental.

Las diferentes secretarías encargadas del medio ambiente, tanto a nivel federal como local, continuarán con el monitoreo constante de la calidad del aire y de la evolución del clima. Las dependencias agradecen a todos los ciudadanos que siguieron las recomendaciones emitidas para proteger la salud pública y reducir la emisión de gases tóxicos.

Hoy No Circula seguirá con normalidad

Asimismo, se hace un recordatorio a los conductores para que tomen en cuenta que el día de mañana, jueves 12 de marzo, el programa Hoy No Circula operará sin restricciones adicionales. Finalmente, se sugiere a la población mantenerse al tanto de las actualizaciones a través de los canales de comunicación de las autoridades encargadas.

Para conocer el Índice AIRE Y SALUD, los usuarios pueden consultar la página de internet www.aire.cdmx.gob.mx o descargar la aplicación móvil AIRE, la cual es totalmente gratuita y se encuentra disponible para todos los sistemas de teléfonos inteligentes. Cuidar nuestra salud respiratoria es una tarea continua que requiere información oportuna.

Fuente: Tribuna del Yaqui