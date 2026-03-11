Pensión Bienestar 2026: ¿Quiénes reciben HOY MIÉRCOLES 11 de marzo su DINERO del bimestre marzo-abril?

Ciudad de México.- Este miércoles 11 de marzo de 2026 continúa la dispersión de recursos para las y los beneficiarios de la Pensión del Bienestar 2026, correspondiente al bimestre marzo-abril. Es necesario recordar que, según datos revelados por Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, más de 18.8 millones de personas inscritas en los programas sociales recibirán una inversión social de 104 mil 695.5 millones de pesos a través de la Tarjeta del Bienestar.

¿A qué letra le toca cobrar su dinero?

Antes que nada, debido a la gran cantidad de personas registradas, el pasado lunes 9 y martes 10 de marzo de 2026 fue el turno de los beneficiarios cuyo apellido comienza con la letra G. Sin embargo, ahora les tocará recibir su respectivo apoyo a todas aquellas personas cuya primera letra del apellido sea H, I, J o K. En TRIBUNA reiteramos que no es indispensable retirar todo el dinero el mismo día del depósito, ya que puede mantenerse en la cuenta y utilizarse para pagar en establecimientos que aceptan tarjetas MasterCard.

¿Qué letras ya pasaron?

A – Lunes 2 de marzo

B – Martes 3 de marzo

C – Miércoles 4 de marzo

C – Jueves 5 de marzo

D, E, F – Viernes 6 de marzo

G – Lunes 9 de marzo

G – Martes 10 de marzo

H, I, J, K – Miércoles 11 de marzo

¿Qué programas sociales incluye y cuánto recibirán de dinero?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales. Programa Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales. Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales. Pensión para las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Calendario del bimestre marzo-abril

¿Cómo saber si ya llegó mi pensión?

Además de estar al pendiente del calendario oficial, existen otras dos alternativas para verificar el depósito. Una de ellas es tener a la mano la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, que puede descargarse en Google Play Store y App Store para dispositivos Android y iOS. Esta herramienta no solo permite revisar el saldo disponible, sino también realizar algunos movimientos.

Otra opción, la más común entre los beneficiarios, es acudir a los cajeros automáticos ubicados en las sucursales del Banco del Bienestar para consultar el saldo de la tarjeta.

uD83DuDC9C Las mujeres han sido motor de las familias y de la transformación de México; por ello, hoy su esfuerzo es reconocido con la #PensiónMujeresBienestar. uD83DuDC9C@Claudiashein#EsTiempoDeMujeres#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/a0OFYJiNfm — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) March 10, 2026

Evite ser víctima de estafas

Este año la dependencia federal reportó que existe un modus operandi a través de redes sociales mediante el cual buscan estafar a personas que cuentan con apoyos del Bienestar. Por ello, para evitar que seas víctima de este tipo de engaños, se hace un llamado a que, ante cualquier duda, siempre se consulte la página oficial o bien ir al ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx. La Pensión Bienestar es un derecho gratuito; nadie puede condicionar su entrega, retener documentos originales ni cobrar comisiones externas por la gestión del recurso.

¿Cómo puedo retirar el efectivo?

Primero debes insertar la tarjeta e ingresar tu Número de Identificación Personal (NIP).

Después, elegir la opción "Retiro de efectivo".

Posteriormente, seleccionar la cantidad que deseas retirar.

Luego, indicar si quieres imprimir el comprobante.

Finalmente, tomar el efectivo y tu tarjeta antes de retirarte del cajero.

Fuente: Tribuna del Yaqui