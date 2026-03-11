Plataforma X, de Elon Musk, no participó en acuerdo contra VIOLENCIA digital impulsado por Sheinbaum

Ciudad de México.- La plataforma X, propiedad del empresario Elon Musk y antes conocida como Twitter, decidió no participar en el acuerdo impulsado por el Gobierno de México para combatir la violencia digital contra las mujeres. Así lo informó la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quien explicó que la empresa fue invitada al diálogo, pero declinó integrarse al mecanismo de colaboración.

La información se compartió este miércoles 11 de marzo de 2026, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde Palacio Nacional, donde la funcionaria detalló que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a diversas plataformas tecnológicas para trabajar en estrategias que permitan prevenir el ciberacoso, el hostigamiento y otras formas de agresión contra mujeres en internet.

¡X no se suma! ?

Plataforma "X" queda fuera del acuerdo para combatir la violencia digital contra las mujeres uD83DuDCF1uD83DuDC71???



La secretaria Citlalli Hernández Mora, señaló que la empresa fue invitada al diálogo, pero argumentó que no cuenta con oficinas en el país, por lo que no participó… pic.twitter.com/3YzYGRkTqh — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) March 11, 2026

Sin embargo, la red social X no participó en las reuniones, a pesar de haber sido invitada al proceso de construcción del acuerdo.

¿Por qué X no participó en el acuerdo contra violencia digital?

De acuerdo con Citlalli Hernández Mora, la empresa justificó su ausencia señalando que no cuenta con oficinas en México, motivo por el cual no asistió a las reuniones convocadas por el Gobierno Federal: "Fue convocada la plataforma X a este diálogo; ellos, argumentando que no tienen una oficina en México, no se sentaron a ninguna de las reuniones". La funcionaria también señaló que esta red social es uno de los espacios digitales donde con mayor frecuencia se expresan agresiones y violencia contra mujeres, lo que hace aún más relevante la necesidad de mecanismos de prevención y respuesta.

En esta misma intervención, Citlalli Hernández Mora mencionó que existe preocupación por la presencia de campañas de odio en redes sociales, las cuales, dijo, en algunos casos se realizan mediante la compra de cuentas o perfiles utilizados para atacar a funcionarias públicas.

Según explicó, estas dinámicas se han utilizado para difundir mensajes de agresión o desinformación dirigidos contra la presidenta de México, así como contra otras mujeres que ocupan cargos públicos. Ante este panorama, la secretaria subrayó que no se debe normalizar la violencia, la discriminación ni la exclusión en el espacio digital, por lo que el gobierno continuará impulsando medidas para combatir estas prácticas.

El acuerdo con otras plataformas continúa

A pesar de la decisión de X, el acuerdo para combatir la violencia digital seguirá adelante con otras empresas tecnológicas que sí aceptaron participar en el diálogo. La funcionaria explicó que este mecanismo representa un primer paso dentro de una estrategia más amplia, que se fortalecerá con la participación de especialistas, activistas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos digitales. TRIBUNA comparte todos los detalles aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui