Reforma Electoral NO ALCANZA MAYORÍA en Cámara de Diputados; queda desechada

Ciudad de México.- La Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no alcanzó la mayoría calificada y, por lo tanto, queda desechada desde la Cámara de Diputados. "Se deshecha el proyecto de decreto enviado por la presidencia de la República", dijo la diputada presidenta Kenia López Rabadán.
Así votaron:
- 259 votos a favor
- 234 votos en contra
- 1 voto en abstención
De Morena votaron en contra:
- Giselle Yunueen Arellano Ávila
- Alejandra Chedraui Peralta
- Santy Montemayor Castillo
Del Partido Verde, la mayoría en contra y 12 a favor:
- Anabel Acosta Islas
- José Braña Mojica
- Ma. del Carmen Cabrera Lagunas
- Carlos Enrique Canturosas Villarreal
- Manuel Alejandro Cota Cárdenas
- Denisse Guzmán González
- Blanca Estela Hernández Rodríguez
- Hilda Magdalena Licerio Valdes
- Mario Alberto López Hernández
- Iván Marin Rangel
- Alejandro Pérez Cuéllar
- Ruth Maricela Silva Andraca
Del Partido del Trabajo solo uno votó a favor:
- Jesús Roberto Corral Ordóñez
Para modificar la Constitución se necesitan dos terceras partes de los votos; sin embargo, Morena se quedó solo. Sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron en contra, al igual que el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
El coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que su bancada seguirá impulsando la reforma electoral, pese a que no alcanzó la mayoría calificada. "Lucharemos para que las reformas se conviertan en derecho positivo a pesar del rechazo temporal de este día", afirmó.
Por su parte, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que no se requiere una "operación cicatriz", pero sí abrir diálogos para fortalecer la coalición rumbo a las elecciones de 2027.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, reconoció al PT y PVEM por posicionarse contra la Reforma Electoral. Además, reiteró que su bancada seguirá votando contra la iniciativa a la que nombró como 'Ley Maduro'.
Nota en desarrollo...
