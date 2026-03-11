Reforma Electoral NO ALCANZA MAYORÍA en Cámara de Diputados; queda desechada

Ciudad de México.- La Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no alcanzó la mayoría calificada y, por lo tanto, queda desechada desde la Cámara de Diputados. "Se deshecha el proyecto de decreto enviado por la presidencia de la República", dijo la diputada presidenta Kenia López Rabadán.

Así votaron:

259 votos a favor

234 votos en contra

1 voto en abstención



De Morena votaron en contra:

Giselle Yunueen Arellano Ávila

Alejandra Chedraui Peralta

Santy Montemayor Castillo

Del Partido Verde, la mayoría en contra y 12 a favor:

Anabel Acosta Islas

José Braña Mojica

Ma. del Carmen Cabrera Lagunas

Carlos Enrique Canturosas Villarreal

Manuel Alejandro Cota Cárdenas

Denisse Guzmán González

Blanca Estela Hernández Rodríguez

Hilda Magdalena Licerio Valdes

Mario Alberto López Hernández

Iván Marin Rangel

Alejandro Pérez Cuéllar

Ruth Maricela Silva Andraca

Del Partido del Trabajo solo uno votó a favor:

Jesús Roberto Corral Ordóñez

uD83DuDEA8? ¡PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y el Verde frenan a Morena!



Así quedó el tablero de la Cámara de Diputados con los votos en contra de la reforma electoral. pic.twitter.com/Misms1j02I — Político MX (@politicomx) March 11, 2026

Para modificar la Constitución se necesitan dos terceras partes de los votos; sin embargo, Morena se quedó solo. Sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron en contra, al igual que el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

El coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que su bancada seguirá impulsando la reforma electoral, pese a que no alcanzó la mayoría calificada. "Lucharemos para que las reformas se conviertan en derecho positivo a pesar del rechazo temporal de este día", afirmó.

Por su parte, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que no se requiere una "operación cicatriz", pero sí abrir diálogos para fortalecer la coalición rumbo a las elecciones de 2027.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, reconoció al PT y PVEM por posicionarse contra la Reforma Electoral. Además, reiteró que su bancada seguirá votando contra la iniciativa a la que nombró como 'Ley Maduro'.

#Política | La Reforma Electoral no alcanza la mayoría calificada ?



La propuesta recibió 259 votos a favor, 234 en contra y 1 abstención, pero al no alcanzar las dos terceras partes de los votos, el dictamen no procedió. El PT y PVEM, aliados de Morena, votaron en contra. pic.twitter.com/LBZ4c3v1kq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 11, 2026

Nota en desarrollo...

Fuente: Tribuna del Yaqui