Sheinbaum presenta acuerdo con Google, Meta y TikTok contra violencia digital: ¿Cuáles son sus puntos?

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 11 de marzo de 2026, el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que México alcanzó un acuerdo voluntario con empresas tecnológicas como Google, Meta Platforms y TikTok para prevenir y atender violencia digital contra las mujeres, particularmente, casos de ciberacoso, hostigamiento, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, entre otros.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que este mecanismo busca fortalecer la colaboración entre el Gobierno y las plataformas digitales para retirar contenidos que promuevan violencia de género en la web: "Es un primer acuerdo voluntario, pero muy importante para el país y para las mujeres mexicanas".

Las autoridades federales señalaron que si bien los hombres también pueden ser víctimas de la violencia digital, cifras oficiales revelan que las mujeres son más vulnerables. Los agresores son, principalmente, varones.

Violencia digital: ¿Qué es el acuerdo entre el gobierno y las plataformas digitales?

El acuerdo establece un mecanismo de cooperación permanente entre autoridades mexicanas y empresas tecnológicas. De acuerdo con la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, la iniciativa incluye acciones de prevención, campañas informativas y herramientas para facilitar la denuncia de agresiones en línea.

La intención es reducir la presencia de contenido violento en redes sociales, fortalecer la respuesta ante denuncias y crear entornos digitales más seguros para mujeres y jóvenes.

Acciones para prevenir la violencia digital

La secretaria Citlali Hernández señaló que las plataformas de redes sociales ya cuentan con protocolos para proteger a las mujeres de la violencia digital, como lo son las normas comunitarias; las guías especializadas para la prevención de estas agresiones; y herramientas y recursos para apoyar a víctimas. No obstante, el nuevo acuerdo busca fortalecer la colaboración con las autoridades en el cumplimiento de la Ley.

Dentro del acuerdo se contemplan diversas estrategias enfocadas en la prevención del ciberacoso y la violencia en línea. Los nueve puntos principales son:

Mesas permanentes de trabajo entre autoridades y plataformas digitales, para revisar normas de convivencia. Difusión de una Cartilla de Seguridad Digital para usuarios Campañas educativas para prevenir el ciberacoso y la violencia en redes sociales Campañas para incentivar la denuncia y reportes con las autoridades correspondientes Campañas informativas en el espacio digital para proteger mujeres, compartir información, entre otros. Fortalecimiento de herramientas y políticas para prevenir, atender y erradicar violencias Educar el ecosistema de personas creadoras de contenidos Generar información accesible para sensibilizar sobre el uso de la tecnología Robustecer estrategias de prevención con mesas de diálogo

Según explicó Citlalli Hernández Mora, estas medidas buscan fortalecer la cultura de prevención y fomentar comunidades digitales más seguras.

Medidas para atender denuncias de ciberacoso

El acuerdo también contempla mecanismos para atender casos de violencia digital y mejorar la respuesta institucional ante estos delitos. Entre las medidas más relevantes se encuentran:

Definir criterios para identificar contenido que constituya violencia digital según la legislación mexicana

Reforzar políticas para eliminar material de abuso o explotación sexual, especialmente cuando involucre menores

Alertar a usuarios cuando intenten publicar contenido que pueda constituir un delito

Activar herramientas para bloquear agresores o limitar comentarios durante investigaciones

Fortalecer la cooperación entre plataformas y autoridades judiciales

Crear guías para que las víctimas sepan cómo denunciar casos de acoso digital

Vincular denuncias con la línea 079 opción 1, destinada a apoyo emocional y orientación

Establecer enlaces directos con fiscalías y policías cibernéticas

El objetivo es acelerar la eliminación de contenido ofensivo o ilegal y facilitar el acceso de las víctimas a mecanismos de denuncia y acompañamiento.

Algunos datos clave sobre la violencia digital en México

La Ley Olimpia ya ha sido adoptada en los 32 estados del país

La violencia digital incluye amenazas, acoso, extorsión y difusión de imágenes privadas

Muchas denuncias surgen en redes sociales y aplicaciones de mensajería

La secretaria de las Mujeres explicó que este nuevo acuerdo busca evitar que la violencia que ocurre fuera de internet se reproduzca dentro de las plataformas digitales.

Además, el gobierno prevé instalar mesas de trabajo permanentes con universidades, especialistas y organizaciones civiles, con el fin de fortalecer la prevención y mejorar la atención a víctimas.

