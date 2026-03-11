Taxistas BLOQUEAN accesos a Terminal 1 del AICM este MIÉRCOLES 11 de marzo; Guardia Nacional intervendrá

Ciudad de México.- Este miércoles 11 de marzo de 2026, nuevamente se desató el caos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando aproximadamente a media mañana taxistas iniciaron bloqueos en protesta contra la operación de plataformas de transporte privado como Uber y Didi en este sector del centro del país. A continuación, en TRIBUNA todos los detalles.

Según medios locales, todo comenzó alrededor de las 11:00 horas, cuando decidieron obstruir el paso hacia la Terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez, lo que provocó retrasos entre los pasajeros que necesitaban abordar sus vuelos. De hecho, el mismo aeropuerto emitió un comunicado para recomendar a los usuarios salir con anticipación y, en caso de verse afectados por las movilizaciones, utilizar como ruta alterna el estacionamiento de Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, donde se ofrece transporte gratuito hacia la Terminal 2.

Otro de los reportes señala que se registró un enfrentamiento menor entre policías y taxistas, luego de que estos últimos intentaran bloquear los accesos a la Terminal 2. Tras algunos minutos, los elementos de seguridad lograron despejar la zona; no obstante, antes se produjeron empujones y forcejeos entre ambas partes. Afortunadamente, para los conductores y usuarios, el bloqueo total no llegó a concretarse.

Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México

AICM anuncia operativos de la Guardia Nacional contra transporte irregular

"En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objetivo de reforzar las acciones en el AICM para inhibir la operación de servicios irregulares de transporte terrestre y garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad, a partir del 12 de marzo comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional", puntualizó el principal aeropuerto del país.

¿Por qué protestan?

Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C., considera que estos conflictos se deben a la falta de aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de las autoridades aeroportuarias, quienes permiten que plataformas de transporte privado operen en áreas federales, a pesar de que la normativa lo prohíbe. Por su parte, Uber recordó que la jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa instruyó a las autoridades a cumplir con la suspensión definitiva otorgada dentro del juicio de amparo 1202/2025, promovido por la compañía en 2025.

