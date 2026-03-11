Tráfico HOY CDMX: ¿Dónde hay marchas, BLOQUEOS y rodadas este miércoles 11 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si este miércoles 11 de marzo de 2026 planeas desplazarte por la Ciudad de México (CDMX), es importante que revises cómo estará el tráfico durante la jornada. Autoridades capitalinas prevén marchas, concentraciones y bloqueos sociales en distintas alcaldías, lo que podría provocar afectaciones viales y tránsito lento en varias zonas de la capital.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), las actividades comenzarán desde la mañana y continuarán durante gran parte del día. Estas se distribuirán en distintos puntos estratégicos de la ciudad, por lo que se recomienda anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atento a los avisos de tránsito.

Así estará el tráfico en CDMX este miércoles. Foto: C5

A continuación te compartimos las movilizaciones programadas para hoy en la CDMX, con horarios y ubicaciones para que puedas planificar mejor tus recorridos.

Movilizaciones y marchas previstas para hoy en CDMX

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 07:30 horas se tiene prevista una concentración–marcha en Avenida Paseo de la Reforma 164 , con rumbo hacia Plaza de la Constitución s/n, en la colonia Centro Histórico , donde se ubica el Palacio Nacional.

, con rumbo hacia Plaza de la Constitución s/n, en la colonia , donde se ubica el Palacio Nacional. También a las 07:30 horas se espera otra concentración en Calzada San Antonio Abad , en la colonia Obrera, lo que podría afectar la circulación en esta vialidad importante.

, en la colonia Obrera, lo que podría afectar la circulación en esta vialidad importante. Más tarde, a las 18:00 horas, se prevé otra concentración en Plaza de la Constitución 1, nuevamente en el Centro Histórico, una de las zonas con mayor flujo vehicular y peatonal de la capital.

Alcaldía Xochimilco

Las movilizaciones en esta demarcación iniciarán a las 07:00 horas con una concentración en Avenida Guadalupe I. Ramírez y Prolongación División del Norte, en la colonia San Marcos Norte.

Posteriormente, a las 13:00 horas, se realizará otra concentración en Circuito Javier Piña y Palacios y Licenciado Martínez de Castro, en la colonia San Mateo Xalpa, lo que podría generar tránsito lento en los alrededores.

Alcaldía Benito Juárez

En esta alcaldía se prevé una concentración a las 08:30 horas en Avenida Revolución y Andrea del Sarto, en la colonia Escandón Primera Sección, una zona con constante circulación vehicular.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 09:00 horas se tiene programada una concentración en Avenida Capitán Carlos León, en la colonia Peñón de los Baños, área cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que se recomienda prever tiempos de traslado.

Alcaldía Milpa Alta

Finalmente, en esta demarcación se prevé una concentración a las 17:00 horas en Avenida México Norte y Avenida Jalisco, en la colonia Villa Milpa Alta.

Zonas donde podría complicarse el tránsito hoy

Debido a estas movilizaciones, se espera que durante distintos momentos del día haya afectaciones al tránsito en avenidas principales, zonas céntricas y vialidades de conexión entre alcaldías. Las áreas cercanas al Centro Histórico, así como corredores viales importantes como Paseo de la Reforma, Calzada San Antonio Abad, Avenida Revolución y Avenida Capitán Carlos León, podrían registrar tráfico intenso o cierres momentáneos mientras se desarrollan las actividades.

Por ello, autoridades recomiendan salir con anticipación, utilizar aplicaciones de movilidad en tiempo real y considerar rutas alternas, especialmente durante la mañana y la tarde.

#PrecauciónVial | Considere afectación vial en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe por arribo de peregrinos. #AlternativaVial | Av. I.P.N. Ferrocarril Hidalgo y Eje 3 Norte. pic.twitter.com/p58Jcsmrg6 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 11, 2026

También aplica el programa DOBLE Hoy No Circula

Además de las movilizaciones previstas, este miércoles también se mantienen restricciones vehiculares del programa Doble Hoy No Circula. De acuerdo con las autoridades ambientales, no podrán circular los vehículos con holograma 0 y 00 con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4, así como los vehículos con holograma 1 con terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9, además de todos los vehículos con holograma 2.

Estas medidas buscan reducir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México, por lo que se recomienda verificar si tu vehículo tiene restricción antes de salir.

Fuente: Tribuna del Yaqui