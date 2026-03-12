Así estará el clima HOY CDMX: Advierten mañana fresca y tarde con SOL intenso este 12 de marzo

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este jueves 12 de marzo de 2026, conviene revisar el pronóstico del tiempo. Aunque el día no traerá lluvias, el clima en la Ciudad de México (CDMX) presentará cambios importantes de temperatura entre la mañana, la tarde y la noche, además de niveles muy altos de radiación ultravioleta (UV) al mediodía. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el reporte meteorológico completo.

Así será el clima en CDMX este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, la mañana comenzará con cielo parcialmente nuboso y ambiente fresco en la capital del país. Alrededor de las 07:00 horas, la temperatura será de 13°C y viento proveniente del noroeste de entre siete y 25 kilómetros por hora. El índice de radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en nivel bajo durante los primeros momentos del día.

Así será el clima en CDMX este jueves. Foto: Conagua

Para las 08:00 horas, el cielo presentará nubes y claros, mientras la temperatura continuará cercana a 13°C. En ese momento el viento soplará desde el noroeste con velocidades de entre seis y 19 kilómetros por hora. Más adelante, hacia las 09:00 horas, el termómetro comenzará a subir ligeramente hasta 14°C, con vientos del norte de entre siete y 21 kilómetros por hora. El índice de radiación UV aumentará a nivel medio.

Cerca de las 11:00 horas, el ambiente será más templado con 17°C, mientras el cielo mantendrá intervalos de nubes y claros. En ese momento el índice UV alcanzará un nivel muy alto, por lo que será recomendable aplicar protector solar si se permanece al exterior. Durante la tarde, el clima en la CDMX se tornará más cálido. El pronóstico indica que alrededor de las 14:00 horas la temperatura alcanzará 23°C, con una sensación térmica cercana a los 24°C.

El cielo permanecerá parcialmente nuboso, mientras el viento cambiará de dirección y soplará desde el oeste con velocidades de entre tres y 26 kilómetros por hora. En este periodo del día el índice de radiación ultravioleta llegará a nivel muy alto, uno de los puntos más intensos de la jornada, por lo que las autoridades recomiendan usar protector solar, gorra o sombrero y evitar la exposición prolongada al sol.

Para las 17:00 horas, el termómetro descenderá ligeramente hasta 22°C, aunque la sensación térmica seguirá cercana a 24°C. El viento soplará desde el norte con velocidades de entre 10 y 32 kilómetros por hora, mientras el índice UV disminuirá nuevamente. Al caer la noche, el ambiente comenzará a refrescar de forma notable en la capital. A las 20:00 horas, se espera un cielo con nubes y claros, temperatura de 16°C y viento del noroeste de entre 15 y 40 kilómetros por hora, lo que podría generar una sensación térmica fresca.

Más tarde, hacia las 23:00 horas, el cielo se despejará por completo y la temperatura descenderá hasta 13 grados, con viento del norte de entre 6 y 22 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui