Clima de este jueves 12 de marzo en Sonora: Se espera noche fresca y día muy caluroso

Hermosillo, Sonora.- Durante las próximas horas, el comportamiento del clima en México estará influenciado por distintos sistemas atmosféricos que se distribuyen a lo largo del territorio nacional. Aunque el frente frío número 40 se encuentra activo, sus efectos principales se concentrarán en el sur y sureste del país. En el noroeste, particularmente en Sonora, el panorama será diferente.

Las condiciones se mantendrán estables, con cielos mayormente despejados y temperaturas que, aunque frescas durante la madrugada, comenzarán a subir conforme avance la jornada del viernes. Asimismo, no hay pronóstico de lluvias. La influencia de sistemas de alta presión mantendrá condiciones secas en gran parte del estado, lo que permitirá un descenso moderado de temperatura durante la madrugada.

En zonas serranas del estado, el termómetro podría bajar a valores de entre 0 y 5 °C, lo que generará un ambiente frío al amanecer. En contraste, en las zonas urbanas y valles agrícolas las temperaturas mínimas serán más templadas. El viento será ligero, con velocidades aproximadas de 10 a 20 kilómetros por hora, aunque en algunos puntos podrían presentarse rachas de 30 a 50 kilómetros por hora durante el transcurso del viernes.

A pesar del ambiente fresco de la madrugada, el calor volverá a intensificarse conforme avance el día. Para el viernes se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en varias regiones del estado, lo que confirma la presencia de condiciones calurosas típicas del final del invierno en el noroeste del país.

Se pronostican #Rachas de #Viento de 40 a 70 km/h en zonas del norte y noreste de #México, así como #Oleaje elevado en la costa occidental de la #PenínsulaDeBajaCalifornia. pic.twitter.com/XLFSWv9DTq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 12, 2026

Lluvias en el sureste de México

Mientras en Sonora predominará el tiempo estable, el frente frío núm. 40 continuará desplazándose sobre el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán.

Este sistema provocará lluvias intensas en diversas zonas durante la noche y madrugada, principalmente en:

Sur de Veracruz

Noreste de Oaxaca

Norte y noroeste de Chiapas

Sur y oeste de Tabasco

También se prevén lluvias muy fuertes en Puebla, Campeche, el este de Yucatán y Quintana Roo.

En otras entidades del centro del país se esperan precipitaciones de menor intensidad. Habrá lluvias fuertes en algunas áreas de Yucatán, chubascos en Hidalgo y Estado de México, además de lluvias aisladas en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunas regiones.

Descenso de temperatura

La masa de aire polar asociada al sistema frontal provocará un descenso de temperatura en varias zonas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Además, se mantendrá un evento de 'Norte' con viento intenso en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde se esperan rachas de 80 a 100 kilómetros por hora durante la noche y la madrugada.

En esa región también se prevé oleaje elevado, con alturas de hasta 4 m, especialmente durante la mañana del viernes.

Posible nieve en el Pico de Orizaba:

Otro fenómeno relevante será la probabilidad de nieve o aguanieve en la cima del volcán Pico de Orizaba debido al ambiente frío y la humedad presente en esa región montañosa.

Este tipo de eventos suele presentarse cuando masas de aire frío coinciden con condiciones de humedad suficiente en zonas de gran altitud.

Lluvias en el occidente y centro

El ingreso de humedad del océano Pacífico, junto con la inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión sobre el interior del país, provocará lluvias y chubascos en el occidente y centro del territorio nacional.

Se prevén chubascos con descargas eléctricas en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

También podrían registrarse lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Calor en varias regiones

A pesar de la presencia del frente frío en el sureste, el calor continuará predominando en varias zonas del país. Las temperaturas máximas más altas del viernes se ubicarán entre 40 y 45 °C en:

Norte de Sinaloa

Oeste de Michoacán

Noroeste de Guerrero

Otras regiones, como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Oaxaca y zonas de Chiapas, registrarán valores de 35 a 40 °C.

Onda de calor en el Pacífico

Finalmente, continuará la onda de calor en distintas zonas del occidente y sur del país, especialmente en:

Durango (oeste)

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit (oeste)

Jalisco (sur y suroeste)

Colima (este)

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero (centro y sur)

Oaxaca (sur y este)

Estas condiciones favorecerán jornadas calurosas durante la tarde, mientras que las madrugadas seguirán siendo más frescas en regiones montañosas.

Fuente: Tribuna del Yaqui y SMN