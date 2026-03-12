Colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra la Reforma Electoral; los llaman 'traidores a la PATRIA'

Oaxaca, Oaxaca.- Tras la negativa que obtuvo la Reforma Electoral, este jueves 12 de marzo la ciudad de Oaxaca amaneció con al menos ocho lonas colgadas en puentes en las que se muestran las fotos de los legisladores oaxaqueños federales que se abstuvieron o votaron contra la reforma presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los legisladores federales que fueron exhibidos son Alejandro Avilés Álvarez y Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Margarita García García, Maribel Martínez, Aracely Cruz y Alejandro López Sánchez, del Partido del Trabajo (PT). En las lonas se les señala como 'traidores a la patria' y menciona: 'No votaron contra la Reforma Electoral, votaron contra el pueblo'. Sin embargo, el rostro de cada uno de los legisladores federales lo cubre una franja amarilla en los ojos.

Colocan lona contra diputados oaxaqueños que votaron contra la reforma electoral; los llaman 'traidores a la PATRIA'

La campaña contra estos diputados federales en Oaxaca es atribuida al partido de Morena, pero el partido político no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto, ni las diputadas ni los diputados involucrados se han manifestado.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, lamentó que no se haya apoyado la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, sostuvo que la iniciativa propuesta por la presidenta es adecuada a las condiciones del país, principalmente porque planteaba recortar el gasto público de los procesos electorales.

uD83DuDEA8uD83DuDFE5#Almomento



Aparecen lonas en #Oaxaca tras rechazo a reforma electoral de Claudia Sheinbaum en el Congreso.



uD83DuDC49uD83CuDFFC La mañana de este jueves aparecieron diversas lonas colgadas en puentes y puntos visibles de la ciudad de Oaxaca, en las que se señala a legisladores del Partido… pic.twitter.com/3G0u2IEW7c — Libertad-Oaxaca (@libertadoaxnews) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui