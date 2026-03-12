Pensión Bienestar 2026: ¿A qué letra del apellido le toca cobrar HOY jueves 12 de marzo de 2026?

Ciudad de México. - Como cada día, aquí en TRIBUNA te recordamos a qué beneficiarios les corresponde recibir su dinero por parte de la Pensión del Bienestar 2026. En fechas recientes, la dependencia federal inició un nuevo depósito correspondiente al bimestre marzo-abril, donde Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, reveló que se beneficiará a 13 millones 605 mil 331 derechohabientes, con una inversión social de 87 mil 705 millones de pesos.

¿A qué letra le toca cobrar su dinero?

Este jueves 12 de marzo de 2026 es el turno de los ciudadanos cuyo apellido comienza con la letra L. No olvides que no es necesario retirar todo el dinero el mismo día del depósito, ya que puede mantenerse en la cuenta y utilizarse poco a poco en establecimientos que acepten la Tarjeta Bienestar. En caso de cualquier duda, se puede consultar la página oficial o ingresar a ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx.

¿Qué letras ya pasaron?

A – Lunes 2 de marzo B – Martes 3 de marzo C – Miércoles 4 de marzo C – Jueves 5 de marzo D, E, F – Viernes 6 de marzo G – Lunes 9 de marzo G – Martes 10 de marzo H, I, J, K – Miércoles 11 de marzo L – Jueves 12 de marzo

Calendario del bimestre marzo-abril

¿Cuáles son los programas sociales?

En este esquema se incluyen apoyos como la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, Apoyo para Madres Trabajadoras y también el programa Sembrando Vida. Cabe destacar que, hasta el momento, Montiel Reyes no ha informado sobre nuevas fechas de registro para los programas; sin embargo, cuando esto ocurra, por supuesto que tendrás todos los detalles aquí en TRIBUNA.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Programa Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales.

Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

Pensión para las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

¿Puedo recibir el dinero antes de la fecha acordada?

La respuesta es no. Intentarlo solo hará que pierda su tiempo, ya que los depósitos se realizan siguiendo un orden alfabético. No obstante, si el dinero no se ha reflejado en su cuenta, deberá comunicarse a la Línea del Bienestar o presentarse en un módulo cercano con identificación oficial y tarjeta bancaria. También es fundamental que nunca proporcione información personal a alguien que no forme parte de la Secretaría del Bienestar, ya que actualmente existen numerosas estafas que circulan a través de redes sociales.

Si eres beneficiario del programa #SembrandoVida, a partir del 10 de marzo podrás disponer de tu apoyo correspondiente al mes de febrero en tu #TarjetaBienestar.@Claudiashein#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/VJ2fsJtd3m — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) March 10, 2026

¿Cómo puedo retirar el efectivo?

Primero debes insertar la tarjeta e ingresar tu Número de Identificación Personal (NIP).

Después, elegir la opción "Retiro de efectivo".

Posteriormente, seleccionar la cantidad que deseas retirar.

Luego, indicar si quieres imprimir el comprobante.

Finalmente, tomar el efectivo y tu tarjeta antes de retirarte del cajero.

Fuente: Tribuna del Yaqui