Tráfico CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS y BLOQUEOS este JUEVES 12 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si hoy, jueves 12 de marzo de 2026, tienes planeado desplazarte por la Ciudad de México (CDMX) o hacia otras zonas del Valle de México, conviene tomar precauciones en cuestión de tráfico. Durante esta jornada se tienen previstas diversas marchas, bloqueos y rodadas en distintos puntos de la capital, lo que podría provocar afectaciones al tránsito en avenidas principales y zonas con alta circulación. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), las movilizaciones se concentrarán principalmente en cuatro alcaldías, donde colectivos y organizaciones realizarán actividades a lo largo del día.

Ante este panorama, autoridades recomiendan anticipar tiempos de traslado, considerar rutas alternas y mantenerse informados para evitar contratiempos en el tránsito.

Movilizaciones previstas HOY en CDMX

Alcaldía Cuauhtémoc

En la Alcaldía Cuauhtémoc se tienen previstas varias concentraciones a lo largo del día.

La primera está programada a las 07:30 horas en Calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera.

Más tarde, a las 09:00 horas, se prevé otra concentración en Xocongo 58, dentro de la colonia Tránsito.

Por la tarde, a las 17:00 horas, se realizará una rodada que partirá de Avenida Paseo de la Reforma, número 40, en la colonia Tabacalera, con rumbo hacia José María Morelos 44, en la colonia San Miguel Chapultepec Primera Sección, dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Posteriormente, a las 17:30 horas, se contempla otra concentración en Abraham González 48, en la colonia Juárez.

Finalmente, a las 18:00 horas, está prevista una movilización en Fray Pedro de Gante número 8, en el Centro Histórico.

Alcaldía Tlalpan

Se registrará una concentración a las 11:00 horas en Plaza de la Constitución número 1, ubicada en la colonia Tlalpan Centro. Este punto suele registrar movimiento vehicular en horas laborales, por lo que se recomienda tomar previsiones si se circula por la zona.

Alcaldía Coyoacán

A las 12:00 horas se prevé una concentración en Circuito Escolar, dentro de Ciudad Universitaria. Debido a la afluencia constante de estudiantes y transporte público en la zona, podrían presentarse afectaciones en vialidades cercanas.

Alcaldía Iztacalco

En la Alcaldía Iztacalco también se contempla una movilización durante la tarde. La concentración está programada a las 13:00 horas en Avenida Río Churubusco y calle Añil, en la colonia Granjas México.

Este punto conecta con importantes avenidas de la ciudad, por lo que se recomienda anticipar trayectos si se planea circular por el área.

Hoy No Circula para el jueves 12 de marzo

Además de las movilizaciones previstas, este jueves también se aplica el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México. De acuerdo con el calendario vehicular, no podrán circular los vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, siempre que cuenten con holograma de verificación 1 o 2. TRIBUNA comparte más información aquí.

La medida busca reducir la congestión vehicular y los niveles de contaminación en la capital, por lo que es importante verificar si tu vehículo está sujeto a esta restricción antes de salir.

Servicios de emergencia atienden accidente vehicular sobre Circuito Interior y Fundidora de Monterrey, colonia Peñón de los Baños

Recomendaciones para evitar tráfico

Debido a la combinación de movilizaciones y restricciones vehiculares, autoridades recomiendan planificar rutas con anticipación, salir con mayor tiempo y considerar el uso de transporte público. También se sugiere consultar actualizaciones viales durante el día, ya que los horarios o puntos de concentración pueden generar cierres parciales en algunas avenidas.

