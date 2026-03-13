Así estará el clima HOY viernes 13 de marzo en CDMX: Sol, nubes y posible lluvia

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este viernes 13 de marzo de 2026, conviene revisar el pronóstico del tiempo en la Ciudad de México (CDMX). Aunque la jornada comenzará con cielo despejado y temperaturas frescas, el clima cambiará conforme avance el día, con incremento de la radiación solar y posibilidad de lluvia ligera durante la tarde. ¡Aquí el reporte para que tomes precauciones!

Así será el clima en Sonora HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, se espera una jornada con nubes y claros durante la mañana, lluvia débil por la tarde y cielo parcialmente nuboso durante la noche, con temperaturas que oscilarán entre ambiente fresco al amanecer y templado en horas posteriores.

Clima en CDMX hoy viernes 13 de marzo. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día se prevé cielo mayormente despejado y ambiente fresco. Alrededor de las 07:00 horas la temperatura se ubicará cerca de 9°C, aunque la sensación térmica podría sentirse alrededor de 12 grados, con viento ligero del norte que se moverá entre uno y siete kilómetros por hora. Conforme avance la mañana, el ambiente comenzará a templarse.

A las 08:00 horas el termómetro marcará cerca de 11°C, mientras que hacia las 09:00 horas se espera que suba hasta 14°C, con viento proveniente del este que alcanzará velocidades de 3 a 14 kilómetros por hora. Más cerca del mediodía, alrededor de las 11:00 horas, el cielo presentará intervalos de nubes y claros y la temperatura llegará a 20°C. En ese momento también se prevé un incremento importante en la radiación solar, con índice ultravioleta de nivel muy alto, por lo que será recomendable utilizar protección solar.

Durante la tarde el ambiente será templado en la capital. El pronóstico indica que alrededor de las 14:00 horas la temperatura alcanzará su punto más alto del día con 23°C, aunque la sensación térmica podría acercarse a 25 grados. En ese periodo se mantendrán los intervalos de nubes y claros, acompañados de viento del norte con velocidades de 7 a 28 kilómetros por hora.

Hacia las 17:00 horas el clima podría cambiar ligeramente, ya que se prevé lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, con una probabilidad cercana al 30 por ciento y acumulación estimada de 0.1 milímetros (mm) de precipitación. En ese momento la temperatura descenderá ligeramente hasta 22 grados, con viento proveniente del oeste que alcanzará velocidades de 7 a 30 kilómetros por hora.

Durante la noche, el ambiente se tornará más fresco en la CDMX. Para las 20:00 horas se espera cielo parcialmente nuboso y una temperatura cercana a los 19 grados, con viento del oeste que podría moverse entre 1 y 25 kilómetros por hora. Más tarde, hacia las 23:00 horas, el termómetro descenderá a 17 grados, con cielo de nubes y claros y viento ligero proveniente del noroeste con velocidades de 5 a 13 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui