¿De qué trata la 'Ley Cazzu'? La iniciativa mexicana ligada al conflicto por la hija de Christian Nodal

Ciudad de México. - Recientemente, Sandra Arreola Ruiz, diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso una reforma al artículo cuarto de la Constitución Mexicana con la intención de modificar el fragmento de la carta magna donde se establece que la salida del país y los trámites oficiales de los menores solo pueden realizarse bajo la autorización de ambos padres. Sin embargo, la pregunta importante aquí es: ¿qué tiene que ver en todo esto Cazzu?

Lo que sucedió es que Arreola Ruiz usó como ejemplo el caso de la trapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, quien —como es sabido— ha tenido problemas para sacar del país a su hija Inti debido a las disputas legales con su expareja, Christian Nodal, quien hace tiempo confirmó en su canal de difusión que está buscando la manera de convivir más con su pequeña porque, supuestamente, la intérprete de Con otra no se lo impide.

¿De qué trata la Ley Cazzu?

En una reunión del Congreso de Michoacán, la diputada propuso textualmente la llamada Ley Cazzu, colocando sobre la mesa de debate no solo lo antes descrito, sino también el abandono parental, es decir, aquellos progenitores que no contribuyen al sustento de los menores ni pasan tiempo con ellos, aunque a pesar de todo siguen teniendo derechos sobre los hijos, algo que la funcionaria considera que ya no debería suceder.

Christian Nodal

"Hace poco supimos el caso de una cantante muy famosa y de un cantante muy famoso mexicano, de Cazzu y su imposibilidad de sacar a su hija de viaje por la negativa de su padre. A raíz de esta situación queda en evidencia este gran problema social", aseveró Arreola Ruiz, puntualizando que madres y padres suelen sufrir con gran frecuencia ese tipo de violencia, y partió de esta problemática entre Cazzu y Nodal para ejemplificar su propuesta.

#Tendencias | Sergio Mayer se disculpa por entrar a 'La Casa de los Famosos' y asegura fue por temas económicosuD83DuDCB0uD83DuDDE3?https://t.co/w8POBSZ8d3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, los aludidos no se han pronunciado públicamente, pero de hacerlo tendrás los pormenores en TRIBUNA. Es fundamental dejar en claro que, a la fecha, ni la cantautora ni el sonorense han revelado la cifra exacta de la manutención que el esposo de Ángela Aguilar aporta para su hija; sin embargo, él sí ha dado a entender que es más que suficiente: "¿Cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?", escribió en su canal de difusión.

Fuente: Tribuna del Yaqui