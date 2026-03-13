Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2876 de la Lotería Nacional HOY viernes 13 de marzo

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 13 de marzo de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2876, el cual celebra el Día Nacional de la Ganadería.
De acuerdo con la Lotería Nacional: En 2016 se estableció en el Diario Oficial de la Federación que todos los 6 de marzo se celebraría el Día Nacional de la Ganadería, con la intención de reconocer los logros y aportaciones que hacen las y los ganaderos a la alimentación de los mexicanos y a la economía nacional.
"La ganadería en México constituye uno de los pilares del sector agropecuario, genera empleos directos e indirectos en la producción de productos de origen animal, lo que representa la principal fuente de ingresos y sustento familiar. Además, posiciona a nuestro país como un actor competitivo en los mercados internacionales, fortaleciendo la economía nacional y regional mediante exportaciones que impulsan el crecimiento del campo mexicano", señala la Lotería Nacional en su boletín.
¿Cuánto puedes ganar?
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PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series
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Premio por serie: 8.5 millones de pesos
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Costo del cachito: $40
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Costo de la serie: $800
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2876
Premio Mayor: 17 millones de pesos
06236
Segundo premio: 1,440,000 pesos
41568
Tercer premio: 275,000 pesos
44995
Cuarto premio: 275,000 pesos
04589
Quinto premio: 275,000 pesos
37148
Sexto premio: 275,000 pesos
22185
Séptimo premio: 144,000 pesos
05357
Octavo premio: 144,000 pesos
31827
Noveno premio: 144,000 pesos
34237
Décimo premio: 144,000 pesos
48016
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
30687
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
17049
Decimotercer premio: 90,000 pesos
00242
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
42513
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
32099
Decimosexto premio: 90,000 pesos
42659
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
54907
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
45366
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
16326
Vigésimo premio: 90,000 pesos
39215
Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional