Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2876 de la Lotería Nacional HOY viernes 13 de marzo

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 13 de marzo de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2876, el cual celebra el Día Nacional de la Ganadería.

De acuerdo con la Lotería Nacional: En 2016 se estableció en el Diario Oficial de la Federación que todos los 6 de marzo se celebraría el Día Nacional de la Ganadería, con la intención de reconocer los logros y aportaciones que hacen las y los ganaderos a la alimentación de los mexicanos y a la economía nacional.

"La ganadería en México constituye uno de los pilares del sector agropecuario, genera empleos directos e indirectos en la producción de productos de origen animal, lo que representa la principal fuente de ingresos y sustento familiar. Además, posiciona a nuestro país como un actor competitivo en los mercados internacionales, fortaleciendo la economía nacional y regional mediante exportaciones que impulsan el crecimiento del campo mexicano", señala la Lotería Nacional en su boletín.

¿Cuánto puedes ganar?

PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series

Premio por serie: 8.5 millones de pesos

Costo del cachito: $40

Costo de la serie: $800

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2876

Premio Mayor: 17 millones de pesos

06236

Segundo premio: 1,440,000 pesos

41568

Tercer premio: 275,000 pesos

44995

Cuarto premio: 275,000 pesos

04589

Quinto premio: 275,000 pesos

37148

Sexto premio: 275,000 pesos

22185

Séptimo premio: 144,000 pesos

05357

Octavo premio: 144,000 pesos

31827

Noveno premio: 144,000 pesos

34237

Décimo premio: 144,000 pesos

48016

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

30687

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

17049

Decimotercer premio: 90,000 pesos

00242

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

42513

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

32099

Decimosexto premio: 90,000 pesos

42659

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

54907

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

45366

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

16326

Vigésimo premio: 90,000 pesos

39215

¡Semana de la Fortuna! uD83CuDF89



Más de $150 MILLONES DE PESOS están en juego uD83DuDCA5



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Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional