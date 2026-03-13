Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó, durante la conferencia 'La Mañanera del Pueblo' este viernes 13 de marzo de 2026, que se ha unido a varios países latinoamericanos para pedir un cese al fuego inmediato en la guerra de Medio Oriente. La mandataria expresó que fue por invitación de Gustavo Petro, quien es el actual presidente de Colombia, que se unió a la iniciativa con el objetivo de buscar vías diplomáticas para resolver el conflicto con Irán.

"La idea fue una iniciativa del presidente Petro para hacer un llamado a la paz y al cese al fuego, y a que se utilicen las vías diplomáticas para resolver el conflicto, que no solo afecta a Medio Oriente, sino que, por las características de la zona, está afectando a todo el mundo", confirmó la presidenta.

México, Colombia y Brasil piden un ALTO al fuego inmediato en Medio Oriente

Sheinbaum ha notificado que probablemente hoy por la noche publicará el desplegado con la firma de todas las naciones que se unieron al llamado al cese al fuego. Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto", explicó.

La presidenta menciona que la ofensiva ha incrementado los precios del petróleo a nivel mundial, afectando la economía global. "El precio del petróleo regresó ayer a 100 dólares; entonces, en países que no tienen petróleo, por ejemplo, el aumento en la gasolina es muy alto y afecta a toda la población", afirmó. El día jueves 12 de marzo de 2026, los ataques iraníes contra dos petroleros dispararon los precios del crudo en 100 dólares por barril, lo que ha incrementado los temores inflacionarios y ha obligado a los inversores a abandonar los mercados bursátiles.

uD83DuDCE2 Colombia, Brasil y México piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente y ofrecen apoyo para una salida diplomática. pic.twitter.com/N0dU6iETAV — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 13, 2026

Por su parte, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, como una respuesta a los ataques que ha recibido Irán por parte de Estados Unidos e Israel, prometió mantener cerrado el crucial estrecho de Ormuz y la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha advertido que la guerra está creando la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, lo que incrementa los temores del aumento de las presiones inflacionarias.

Fuente: Tribuna del Yaqui