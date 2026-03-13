"Países deben regular uso de redes sociales en niñas y niños": Lorenia Valles en OCDE

París, Francia.- En reunión con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, sobre la agenda de México en dicho organismo multilateral, la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro llamó a sumar esfuerzos de los Estados Parte para regular el uso de redes sociales en niñas, niños y adolescentes.

"La evidencia científica está demostrando que la exposición de las infancias y de las adolescencias a los teléfonos celulares y, particularmente, a las redes sociales digitales está afectando su salud mental, incidiendo en muchos casos de ansiedad, así como la falta de concentración y de convivencia saludable en el entorno educativo", mencionó.

La legisladora sonorense aseguró que el uso de redes sociales en este grupo de población está aumentando en el mundo, a pesar de que las plataformas digitales establecen 13 años como edad mínima para registrar una cuenta; reconociendo que dos de cada tres niñas, niños y adolescentes en México las utilizan, principalmente para entretenimiento.

"En México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está encabezando una reflexión sobre esta realidad que representa un problema público, con la participación de especialistas, autoridades educativas, madres y padres. El propósito no es prohibir el uso de las tecnologías ni vulnerar el derecho de libertad de expresión, sino acompañar el desarrollo saludable de las nuevas generaciones", subrayó.

Valles Sampedro afirmó que no puede olvidar que las y los niños de las nuevas generaciones son nativos digitales, siendo las tecnologías parte de su desarrollo y proceso de aprendizaje; no obstante, previno que su uso constante y no regulado también facilita el ciberacoso, el grooming, el sexting, la exposición a contenidos inapropiados y la violencia digital.

"En el senado mexicano impulsaré una iniciativa legislativa para regular las redes sociales, fortaleciendo las medidas de protección y vigilando que las empresas cumplan con este compromiso. Varios países ya reflexionan sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental y el desarrollo de las niñas y de los niños, y México está tomando parte en la solución", finalizó.

En la Reunión Plenaria de la Red Parlamentaria Global de la @ocdeenespanol, hoy participé en el foro “Inversión, resiliencia y crecimiento inclusivo: preparación futura de las cadenas de valor de minerales críticos” uD83CuDF0EuD83CuDDF2uD83CuDDFD



Como presidenta de la Comisión de Minería del… pic.twitter.com/pmi41uODps — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui