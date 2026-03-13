Secretaría Anticorrupción publica nombres y montos de exfuncionarios con pensiones millonarias en México

Ciudad de México. - Este viernes 13 de marzo de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló a través de un comunicado los nombres de extrabajadores con pensiones millonarias correspondientes a diversas instituciones del Estado; incluso, varias superan el sueldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. A continuación, en TRIBUNA te tenemos todos los detalles.

¿Qué entidades son?

Se trata de Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro, así como de instituciones financieras públicas como Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior y Banco Nacional de Crédito Rural. Es necesario destacar que los datos forman parte del corte al 31 de diciembre de 2025 y pueden consultarse en: https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html

De hecho, hay casos en los que el monto que reciben algunos exfuncionarios supera el millón de pesos. Además, en estos documentos se puede ubicar el año de ejercicio (2025), el nombre completo de la persona jubilada, la institución a la que pertenece, su estatus y el monto mensual de la pensión. La misma dependencia federal recalca que la publicación de esta información relacionada con los pensionados se llevó a cabo a partir de una demanda social.

Transparencia

Lo anterior conforme al artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se establece que las dependencias y entidades deben poner a disposición del público el listado de personas jubiladas y pensionadas, así como el dinero que reciben por el tiempo en que cumplieron su deber. Recordemos que precisamente el 18 de febrero de 2026, durante la tradicional mañanera, se expuso un análisis de las pensiones otorgadas en ciertas entidades mexicanas como:

Luz y Fuerza del Centro en Liquidación

Petróleos Mexicanos

Comisión Federal de Electricidad

Nacional Financiera

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

Banco Nacional de Comercio Exterior

Banco Nacional de Crédito Rural

#Tendencias | Sergio Mayer se disculpa por entrar a 'La Casa de los Famosos' y asegura fue por temas económicosuD83DuDCB0uD83DuDDE3?https://t.co/w8POBSZ8d3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

"Sí, en efecto, Gurría está entre las personas. Él recibe una pensión de 120 mil pesos mensuales como exfuncionario… ya salió público, lo podemos decir", destacó en aquel entonces Sheinbaum Pardo. En este nuevo listado aparece José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda durante el sexenio de Ernesto Zedillo y exdirector general de la OCDE, con una cantidad mensual de 120 mil 685.53 pesos como pensión por parte de Nafin.

Fuente: Tribuna del Yaqui