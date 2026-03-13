Sheinbaum reacciona a lonas en Oaxaca que exhiben a diputados que votaron contra Reforma Electoral

Manzanillo, Colima.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 13 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a la colocación de lonas en la ciudad de Oaxaca (estado de Oaxaca), donde se exhibe a diputados federales que votaron en contra de la Reforma Electoral impulsada por su Gobierno. En estas se señala a los funcionarios como 'traidores de la patria'.

Ante los medios de comunicación reunidos en la ciudad de Manzanillo, estado de Colima, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano declaró que este tipo de acciones no son necesarias, ya que, dijo, la ciudadanía conoce la postura de cada legislador durante la votación.

#Mundo | Sheinbaum (@Claudiashein) celebra diálogo entre Cuba y EU; critica el histórico bloqueo a la islauD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDE8uD83CuDDFAhttps://t.co/q8qYluTfXr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

El pueblo de México sabe quién votó en contra [de la Reforma Electoral], pero no hacen falta estas cosas", expresó la presidenta al referirse a los mensajes colocados en espacios públicos.

El caso se registró después de que la Reforma Electoral no lograra aprobarse en la Cámara de Diputados de México, lo que llevó al Gobierno de Claudia Sheinbaum a impulsar una nueva estrategia conocida como Plan B.

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum también defendió la política de austeridad republicana, la cual, afirmó, ha sido clave en los avances sociales impulsados por la llamada Cuarta Transformación. La presidenta aseguró que combatir los privilegios y gobernar con honestidad permite obtener resultados, tanto en materia social como en la reducción de desigualdades.

La honestidad da resultados, acabar con los privilegios da resultados, apoyar al que menos tiene da resultados”, señaló.

Además, sostuvo que un gobierno que trabaja sin lujos y mantiene confianza en el pueblo puede generar avances en seguridad y bienestar social.

¿Qué decían las lonas colocadas en Oaxaca?

Las lonas aparecieron colocadas durante la madrugada del jueves en distintos puntos de la ciudad de Oaxaca, lo que llamó la atención de automovilistas y peatones que transitaban por estas zonas. Los mensajes mostraban la frase 'Traidores a la patria', acompañada por los rostros de varios diputados federales que votaron en contra de la reforma electoral.

Las mantas fueron instaladas en al menos tres puentes peatonales de zonas de alta circulación: el puente de la colonia Alemán, el del Monumento a la Madre y el ubicado frente al Mercado Zonal de Santa Rosa. Hasta ahora no se ha identificado a la persona o grupo responsable de colocar las lonas, y ninguna organización se ha atribuido públicamente la acción.

Fuente: Tribuna del Yaqui