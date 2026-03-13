Sheinbaum responde: "La soberanía no está en negociación" tras fuertes declaraciones de Trump

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a una publicación de Donald Trump donde el presidente estadounidense hace referencia a una propuesta para erradicar a los cárteles; sin embargo, la presidenta ha reiterado que la soberanía no se negocia.

"Aprovecho, hace unos minutos el presidente Donald Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado", explicó la presidenta. Después de que Donald Trump posteara en su red social Truth Social en la que se cuestiona si en México hay un 'narcogobierno', ya se ha rechazado su ayuda para erradicar a los cárteles.

Claudia Sheinbaum responde que 'la soberanía no está en negociación' tras fuertes declaraciones de Donald Trump

Además, añadió: "Porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México, soberanía, y esa no está en negociación".

La publicación original del presidente estadounidense era una captura de pantalla de una publicación realizada en X, en donde el usuario de origen peruano Carlo Martin retomaba una declaración de Sheinbaum durante la conferencia 'La Mañanera del Pueblo', donde mencionaba que Trump le propuso erradicar a los cárteles. La mandataria enfatizó que rechazó una posible intervención estadounidense. En la publicación se ironizaba sin pruebas sobre la existencia de un 'narcogobierno' en México.

#ÚLTIMAHORA ¡Madres!



Donald Trump abre un enfrentamiento con México: acusa 'narcogobierno' del Gobierno Federal!!



Trump comparte una publicación de Carlo Martin (@Liberfach0) llamando al Gobierno de México como narcogobierno.



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Fuente: Tribuna del Yaqui