Tráfico en CDMX HOY: ¿Cuáles son las marchas y BLOQUEOS previstos para este viernes 13?

Ciudad de México.- Si este viernes 13 de marzo de 2026 planeas trasladarte por la Ciudad de México (CDMX), es importante que revises cómo estará el tránsito durante la jornada. Diversas marchas, concentraciones y bloqueos sociales están programadas en distintas zonas de la capital, lo que podría provocar afectaciones viales y retrasos en varias alcaldías.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), las actividades se concentrarán principalmente en puntos de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Tlalpan y Xochimilco, con eventos programados desde temprano y hasta la noche. Por ello, si necesitas desplazarte por la ciudad, conviene anticipar rutas alternas y considerar tiempos adicionales para evitar contratiempos.

Bloqueos y marchas de HOY en CDMX. Foto: C5

Marchas y bloqueos programados hoy en CDMX

Alcaldía Cuauhtémoc

En esta alcaldía se prevé el mayor número de movilizaciones durante el día.

La primera está programada a las 07:30 horas, con una concentración en Calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera.

Más tarde, a las 10:00 horas, se realizará otra concentración en Avenida Parque Vía 198, dentro de la misma alcaldía.

Posteriormente, a las 11:00 horas, se tiene prevista otra reunión en Diagonal 20 de Noviembre 275, también en la colonia Obrera.

Durante la tarde, a las 17:00 horas, se espera una concentración en la Glorieta de los Insurgentes y Génova, en la colonia Juárez, un punto que suele registrar alta circulación vehicular.

Finalmente, a las 19:00 horas, se programó otra movilización en Avenida Juárez número 50, en la colonia Centro, zona cercana a áreas comerciales y turísticas.

Alcaldía Iztacalco

Para esta demarcación se prevén dos concentraciones a lo largo del día. La primera será a las 08:00 horas en Calzada de Tlalpan y La Coruña, en la colonia Viaducto Piedad.

La segunda movilización está programada a las 13:00 horas en Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, zona que conecta con importantes vialidades del oriente de la capital.

Alcaldía Tlalpan

En la alcaldía Tlalpan se espera una concentración a las 12:00 horas en Calzada del Hueso número 729, en la colonia Exhacienda Coapa, área con tránsito constante debido a centros comerciales y zonas residenciales cercanas.

Alcaldía Xochimilco

La última movilización del día está prevista para las 20:00 horas. Se trata de una concentración que comenzará en Avenida Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, en la colonia San Antonio, con rumbo hacia Cumbres de Maltrata y Eje 5 Sur Ramos Millán, en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, dentro de la alcaldía Benito Juárez.

Recomendaciones para evitar retrasos

Debido a las concentraciones previstas durante el día en diferentes puntos de la capital, es recomendable salir con anticipación, consultar rutas alternas y mantenerse atento a los reportes de tránsito. Las movilizaciones podrían generar cierres parciales o tránsito lento en avenidas principales, especialmente en zonas céntricas y corredores viales de alta circulación.

Fuente: Tribuna del Yaqui