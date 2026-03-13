Tras protestas de taxistas en el AICM, Marina propone zona cercana para taxis de aplicación

Ciudad de México. - En la mañanera de este viernes 13 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llevó a cabo su tradicional conferencia desde Colima, por lo que cuando fue el turno del almirante Raymundo Pedro Morales habló sobre el conflicto entre taxistas y plataformas privadas, mismo que se desató con fuerza el miércoles cuando los primeros bloquearon la Terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez.

¿Qué dijo el almirante Raymundo Pedro Morales?

El funcionario público explicó que, derivado de la modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hay un predio que pertenecía a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el cual actualmente está fuera de los límites de la zona federal y podría servir como un espacio de espera temporal para vehículos. Es relevante aclarar que no será exclusivo para los taxis, sino únicamente un estacionamiento provisional para quien lo requiera.

"Los taxis de aplicación deben entender que no pueden ir hasta la terminal para recibir el pasaje, pero se les va a dar las facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir. Son acuerdos a los que tenemos que llegar para conciliar ambos intereses", aseveró. Posteriormente añadió que han tenido varias reuniones con la asociación de taxistas concesionados con el objetivo de dar por finalizado este conflicto.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

¿Cuáles son los avances en el caso?

Según información de Infobae, tras el intercambio de opiniones entre el Grupo Aeroportuario Marina el pasado 10 de marzo, junto a once agrupaciones de taxis que tienen punto de trabajo en el aeropuerto de la Ciudad de México, el recinto confirmó adecuaciones operativas en sus instalaciones, así como nuevos operativos de la Guardia Nacional para restringir servicios irregulares. De igual manera, otro cambio —como te mencionamos antes— es la reubicación de taxistas de la Terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez debido a la creación de un nuevo estacionamiento.

#Deportes | Preparan cañas y anzuelos para el torneo Maja El Grande: Esto es pesca en San CarlosuD83CuDFA3uD83CuDF0Ahttps://t.co/gFMR5VBqhT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

Por lo pronto, estos son todos los pormenores que se han actualizado; sin embargo, nos comprometemos en TRIBUNA a darle puntual seguimiento a este caso, que provocó varios problemas de movilización y retrasos para los viajeros a mediados de la semana con los bloqueos del gremio de taxistas, quienes siguen exigiendo que no se les permita laborar en la zona a compañías como Uber y otras plataformas similares.

Fuente: Tribuna del Yaqui