AMLO reaparece para defender a Cuba ante amenazas de EU; "Me hiere que busquen exterminarlos"

Ciudad de México.- El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para mostrar su respaldo a Cuba frente a las presiones de Estados Unidos. El exmandatario utilizó su cuenta de X para denunciar lo que considera un intento por asfixiar a la nación caribeña debido a su postura política y su búsqueda de autonomía. A pesar de encontrarse alejado de la actividad pública, el político decidió romper su silencio para fijar una postura clara sobre el asedio que padece el país vecino.

En su mensaje, el tabasqueño fue contundente sobre los motivos de su pronunciamiento: "Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba". Con estas palabras, el extitular del Ejecutivo puso el foco en las acciones externas que, a su juicio, atentan contra la supervivencia de la isla y sus habitantes.

Para reforzar su postura, López Obrador recordó una sentencia del general Lázaro Cárdenas durante los tiempos de la invasión de playa Girón en 1961. "A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas: 'No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra'", citó, subrayando la importancia de la fraternidad regional por encima de las fronteras.

Como parte de esta defensa, el político también instó a la ciudadanía a realizar aportes económicos para aliviar las carencias que padece la población cubana. Pidió a los interesados realizar depósitos en la cuenta de Banorte 1358451779, a nombre de la asociación civil Humanidad con América Latina. Según explicó, estos recursos se destinan a la compra de víveres, insumos médicos y energéticos como petróleo o gasolina, elementos que escasean a causa de las restricciones económicas que limitan las actividades comerciales de la isla.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.



A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

Esta no es la primera vez que se difunde esta vía de ayuda. El pasado 10 de marzo las redes sociales hicieron un llamado similar, advirtiendo sobre el impacto de las prohibiciones en el ingreso de suministros a la zona caribeña. La cuenta bancaria mencionada posee también el código para transferencias 072180013584517792 para quienes deseen cooperar. La iniciativa cuenta con el apoyo de un grupo de reconocidas figuras de la cultura y la academia.

Entre los firmantes de esta causa se encuentran Elena Poniatowska, Enrique Semo, Ignacio Ramonet, Marcos Roitman y Laura Esquivel. Asimismo, se sumaron personalidades como Carlos Pellicer López, Enrique Dussel Peters, José María Murià, Jesusa Rodríguez y Laura Restrepo, junto con David Ibarra Muñoz y Paulina Ulloa Ibarra. Todos ellos coinciden en que la cooperación es una herramienta necesaria para que los habitantes de Cuba logren resistir las dificultades actuales.

Fuente: Tribuna del Yaqui