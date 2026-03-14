Ciudad de México.- Una vez más se han difundido las condiciones de la contaminación para el Hoy No Circula de la mañana de este sábado 14 de marzo del 2026, por lo que una vez más han empleado las redes sociales y páginas oficiales de dicho movimiento ambiental para informar al público cómo evitar las multas, señalando puntualmente los autos que no podrán transitar por las calles de la Ciudad de México. ¿Hoy hay Doble No Circula en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe), según se encuentren los niveles de calidad en el aire, decide el tipo de contingencia; en caso de que el monóxido de carbono supere ciertos niveles, las autoridades eligen si es necesaria una doble contingencia. Ahora, por fortuna, después de las preocupaciones externadas por un aumento considerable en la contaminación, el plan del Hoy No Circula se mantiene normal.

¿Hoy hay Doble No Circula en CDMX y Edomex? Te decimos quién NO circula este SÁBADO 14 de marzo

¿Qué autos no pueden circular este sábado 14 de marzo?

Restricción general (de 05:00 a 22:00 horas):

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Todos los vehículos con holograma 2, independientemente de la terminación de placa.

Autos foráneos (sin verificación local), también están restringidos.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

16 alcaldías de la CDMX , incluyendo Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa y Cuauhtémoc, entre otras.

, incluyendo Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa y Cuauhtémoc, entre otras. 18 municipios conurbados del Edomex, como Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl y más.

Cabe recordar que las restricciones antes mencionadas van a comenzar desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas, que cambia los domingos y es diferente a los de entre semana, en la Zona Metropolitana del Valle de México, además de que puede verse afectada por doble contingencia y es importante conocer el cambio. Por este motivo, el movimiento ecologista creó la página web https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/; se actualizan los datos mencionados para evitar confusiones y errores, previniendo las consecuencias de no seguir las instrucciones.

Como es de esperarse, las autoridades correspondientes, para asegurarse de que estas normativas por el bien ambiental se cumplan, ya hay leyes que establecen los castigos en caso de que se descubran en circulación placas que no deberían de estarlo, que en este caso son los de los números mencionados. Las autoridades pueden ponerle una multa al dueño del auto, la cual equivale de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se establece con un valor de 103.74 pesos y por lo que la penalización iría de los mil 924.40 pesos y hasta los tres mil 395 pesos.

uD83CuDF1E¡Buen día!

El #HoyNoCircula en el 2o sábado de enero en la #ZMVM es para vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #PAR, HOLOGRAMA 2 y foráneos.

uD835uDC04uD835uDC31uD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC2DuD835uDC28uD835uDC2C: Hologramas 0 y 00 pic.twitter.com/aAxLZHniOI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui