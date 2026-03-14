México promueve en la ONU nuevas medidas para combatir la producción ilegal de drogas sintéticas

Ciudad de México.- La Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) adoptó una resolución presentada por México con el objetivo de prevenir el uso de equipos especializados y materiales controlados en la fabricación de drogas sintéticas, siendo uno de los ejemplos más conocidos el fentanilo. En particular, la iniciativa se enfoca en las máquinas tableteadoras y encapsuladoras, las cuales tienen usos lícitos en el ámbito médico, pero también pueden emplearse para la producción ilegal de estas sustancias.

Es necesario destacar que la estrategia plantea que dichas regulaciones deben garantizar que el comercio legal de estos equipos no enfrente obstáculos innecesarios. De esta manera, se busca mantener sus usos legítimos, pero evitando su comercialización ilícita. Al mismo tiempo, el comunicado compartido por el Gobierno de México subraya la importancia de fortalecer la cooperación y el intercambio de información a nivel internacional sobre transacciones comerciales sospechosas.

México tiene como principal objetivo proporcionar herramientas indispensables para hacer frente al crecimiento del consumo de drogas sintéticas, así como a las consecuencias que estas generan en las personas con adicción. Precisamente, este tipo de sustancias ha ido modificando no solo su producción, sino también las formas en que se transportan y comercializan, de ahí que se priorice la prevención y un enfoque centrado en la salud pública.

Fentanilo

"En la ONU, México reiteró que el tráfico de drogas es un reto internacional que solo puede resolverse con un enfoque humanista y de manera coordinada con otros países, reconociendo responsabilidades compartidas, así como mediante una cooperación multilateral, regional y bilateral eficaz”, puntualiza un fragmento del documento proporcionado hace unas horas por las autoridades mexicanas.

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La competencia sigue su curso en Marina San Carlos, donde el ambiente ha estado marcado por el entusiasmo de los participantes, quienes llegaron acompañados de familiares y equipos de apoyo. pic.twitter.com/BrV6AZBWqj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 14, 2026

En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema, pues como te informamos ayer viernes 13 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció respecto a la decisión de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, quien rechazó su propuesta de recibir apoyo militar de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado.

Fuente: Tribuna del Yaqui