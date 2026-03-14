Tráfico en CDMX HOY sábado 14 de marzo: Las manifestaciones que podrían generar caos vial durante el día

Ciudad de México.- A lo largo de este sábado 14 de marzo de 2026 se prevén principalmente bloqueos por concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, aunque también se anticipan complicaciones por rodadas de motociclistas. Es importante mantenerse informado para evitar transitar por zonas con grandes aglomeraciones. En TRIBUNA te presentamos todos los detalles.

Alcaldía Cuauhtémoc

Una de las manifestaciones más representativas ya comenzó por parte del colectivo Milicia Nacional Zapata-Villa, quienes se concentraron en el Ángel de la Independencia como protesta contra el Tren Interoceánico, el asesinato del alcalde de Uruapan, la desaparición de personas y las extorsiones en el país. Con el paso de las horas, se sumaron más colectivos, lo que ocasiona que varios vehículos queden varados.

Cabe destacar que a las 11:00 horas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirá en el Auditorio Agustín Ascensión Vázquez de la Sección IX (Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico) para una asamblea organizativa de la Conferencia de las Resistencias. Por otra parte, a las 10:00 horas se concentrarán integrantes del grupo Líderes Cristianos Evangélicos en el Monumento a la Revolución.

Marchas y bloqueos este sábado 14 de marzo de 2026

Continuando con los movimientos en la misma alcaldía, otro de los eventos destacados tendrá lugar a las 12:00 horas, cuando la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina se dirija al Hemiciclo a Juárez.

Alcaldía Miguel Hidalgo

En el mismo horario, a las 12:00 horas, miembros de la Unidad por la Defensa de los Derechos Laborales se manifestarán frente a la Embajada de los Estados Unidos (colonia Irrigación) en defensa de la soberanía nacional y los derechos migratorios.

Alcaldía Iztacalco

En esta demarcación, alrededor de las 13:00 horas, el colectivo Plataforma 4:20 realizará un evento político y mesa informativa en Av. Churubusco, Añil, Col. Granjas México. Allí se impartirán talleres enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de drogas, el uso responsable del espacio público sin afectar a quienes no consumen, así como la promoción del espacio público como lugar de encuentro comunitario.

uD83DuDE42Hoy te saludamos con esta postal del C2 Centro. uD83DuDCF8



??uD83DuDE0E Este sábado dominará el ambiente cálido con cielo medio nublado y se registran condiciones para lluvia. ??uD83CuDF26?



La temperatura mínima es de uD83CuDF21?12°C y la máxima será de uD83CuDF21?24°C. #ClimaC5

uD83DuDCF9#C5OjosDeLaCDMX#C5CorazónDeLaCDMX… pic.twitter.com/I83FZIq8tp — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 14, 2026

Alcaldía Coyoacán

Por último, los activistas defensores de los derechos de los animales se concentrarán a las 16:00 horas en la Estación Cd. Jardín, línea 1 del Tren Ligero (Tótem) Calz. de Tlalpan, Col. Ciudad Jardín. Exigen justicia para Moni, perrita Chihuahua de 16 años que fue asesinada en mayo de 2024, y protestan contra la decisión judicial de otorgar suspensión provisional a la mujer de 77 años acusada de este hecho, evitando así su encarcelamiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui