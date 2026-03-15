Clima HOY domingo 15 de marzo en la NOCHE: Prevén por LLUVIAS AISLADAS y CHUBASCOS para estas regiones

Ciudad de México.- Para este domingo 15 de marzo de 2026 por la noche se prevén lluvias aisladas y chubascos para distintas regiones. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

Según la Conagua, para esta noche y madrugada del lunes, el nuevo frente frío (número 41) y su masa de aire ártico ingresarán sobre el norte y noreste de México, interaccionarán con una línea seca, una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos en Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión extendidos sobre el oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán intervalos de chubascos y lluvias aisladas.

#CondicionesMeteorológicasAdversas.

El #FrenteFrío 41 y su masa de aire ártico ingresarán a #México en las próximas horas. Mantendrán las condiciones de #TiempoSevero en varias regiones de #México, durante el lunes y martes. ¡Extrema tus precauciones! ?? pic.twitter.com/cE1XOQFyL3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 15, 2026

¿Dónde lloverá este domingo 15 de marzo en la noche?

Lluvias aisladas:

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Tlaxcala

Campeche

Chubascos:

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Yucatán

Quintana Roo

¿Dónde lloverá mañana lunes 16 de marzo de 2026?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (oeste y sur).

Puebla (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Hidalgo y Tlaxcala.

: Hidalgo y Tlaxcala. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato y Michoacán.

Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 16 de marzo de 2026:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro y este).

Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro y este). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Fuente: Tribuna del Yaqui