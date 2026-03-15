Clima HOY en CDMX DOMINGO 15 de marzo: Advierten SOL intenso y radiación extrema

Ciudad de México.- Si este domingo 15 de marzo de 2026 planeas salir a caminar, conducir o realizar actividades al aire libre en la Ciudad de México (CDMX), conviene revisar primero el pronóstico del tiempo y el clima. Aunque la mañana comenzará con temperaturas frescas y cielo despejado, conforme avance el día el calor y la radiación solar aumentarán de forma considerable, por lo que será importante tomar precauciones.

Así será el clima en CDMX este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal meteorológico Meteored.mx, este domingo se espera una jornada mayormente estable en la capital del país, con cielo soleado durante la mañana, presencia de nubes por la tarde y ambiente templado durante la noche. Además, se prevé viento proveniente del oeste a lo largo del día, con una velocidad promedio cercana a ocho kilómetros por hora, aunque con algunas variaciones en la dirección del viento durante la jornada.

Así será el clima en CDMX este domingo. Foto: Conagua

Durante la mañana el ambiente será fresco en gran parte de la ciudad. Alrededor de las 07:00 horas el termómetro marcará 10°C, con cielo completamente soleado y viento ligero proveniente del oeste entre tres y 10 kilómetros por hora. Conforme avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir gradualmente. Hacia las 08:00 horas se prevén 13°C, mientras que a las 09:00 horas el termómetro alcanzará 16°C, con condiciones mayormente despejadas y viento ligero.

Para el final de la mañana el ambiente se volverá más templado. Alrededor de las 11:00 horas se espera una temperatura cercana a 21°C, cielo despejado y un índice de radiación ultravioleta muy alto, por lo que será recomendable utilizar protector solar y limitar la exposición directa al sol.

Durante la tarde se registrarán las temperaturas más elevadas del día. Cerca de las 14:00 horas el termómetro alcanzará aproximadamente 25°C, con cielo entre nubes y claros y un índice ultravioleta extremo, uno de los niveles más altos del día. El viento cambiará hacia el noroeste con velocidades entre tres y 24 kilómetros por hora. Más tarde, alrededor de las 17:00 horas, el ambiente continuará templado con 25°C, cielo parcialmente nuboso y viento del oeste entre ocho y 28 kilómetros por hora.

Hacia la noche las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. Para las 20:00 horas se prevé un ambiente templado con 22°C, cielo parcialmente nuboso y viento del sur entre cinco y 22 kilómetros por hora. Finalmente, cerca de las 23:00 horas el termómetro bajará a 18°C, con intervalos de nubes y claros y viento ligero del suroeste entre cuatro y 13 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui