Histórica clase de futbol en el Zócalo de la CDMX reúne a 9 mil 500 personas y logra Récord Guinness

Ciudad de México. - Este domingo 15 de marzo de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México la Clase de Futbol Más Grande del Mundo, un evento masivo que reunió a 9 mil 500 personas. Sin embargo, con esta actividad no solo se consiguió una gran congregación de asistentes, sino también romper el Récord Guinness previo Mundial 2026.

Entre los presentes estuvieron la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada; el titular de la CONADE, Rommel Pacheco; y Gabriela Cuevas, representante mexicana para la organización del Mundial 2026. Además, también asistieron Paul Aguilar, Francisco Fonseca, Miguel España y Óscar Pérez, quienes fueron una parte importante de lo que ocurrió en la Plaza de la Constitución.

De hecho, alrededor de las 10:00 horas inició el calentamiento dinámico de los participantes, quienes se dedicaron a realizar ejercicios sincronizados durante 35 minutos. Es necesario dejar en claro que, para conseguir el récord, cada uno de los involucrados debió mantenerse activo durante toda la sesión y, evidentemente, los jueces de Guinness World Records corroboraron que se siguieran correctamente las indicaciones.

Zócalo de la Ciudad de México

Como datos extra, los asistentes portaban una camiseta conmemorativa, gorra protectora contra el sol matutino y un morral, mismos que les fueron entregados como recuerdo del evento. De igual manera, los siete bloques de ejercicios fueron dirigidos por instructores especializados; incluso hubo balones blancos y dorados con el propósito de delimitar posiciones y mantener el orden y la seguridad.

¡9 mil 500 personas participaron en La Clase de Futbol más Grande del Mundo para batir el @GWR!



Nos reunimos para demostrar que esta es la #CiudadMásDeportiva y apasionada por el futbol.



Con esta energía y unidad, la #CapitalDeLaTransformación está más que lista para recibir… pic.twitter.com/yCjLYBfEF8 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 15, 2026

"¡9 mil 500 personas participaron en la Clase de Futbol más Grande del Mundo para batir el @GWR! Nos reunimos para demostrar que esta es la #CiudadMásDeportiva y apasionada por el futbol. Con esta energía y unidad, la #CapitalDeLaTransformación está más que lista para recibir el #Mundial2026", escribió en su perfil de X (antes Twitter) Brugada Molina, política mexicana e integrante de Morena.

Fuente: Tribuna del Yaqui