Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1738 de Lotería Nacional, HOY domingo 15 de MARZO

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 15 de marzo de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1738, que reconoce al Museo Nacional de Antropología.

Para esta edición del Sorteo Zodiaco No.1738 se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie.

Sobre el Museo Nacional de Antropología, la Lotería Nacional dice: "A lo largo del tiempo, el museo se ha consolidado como el recinto más importante de su tipo en América Latina. Alberga piezas fundamentales como la Piedra del Sol, la Coatlicue y esculturas olmecas de San Lorenzo y La Venta. En 2025 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de la Concordia, reconocimiento que destacó su papel en la preservación del patrimonio antropológico y su relevancia como referente global. Hoy, el Museo Nacional de Antropología continúa siendo un espacio vital de encuentro intercultural, reflexión histórica e identidad nacional, un puente entre las culturas ancestrales y las generaciones futuras".

GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1738 de hoy 15 de marzo de 2026

Premio Mayor: 7 millones de pesos

ARIES 8115

Segundo premio: 1,100,000 pesos

ACUARIO 8773

Tercer premio: 1,100,000 pesos

ARIES 6796

Cuarto premio: 176,000 pesos

PISCIS 6038

Quinto premio: 176,000 pesos

CANCER 1663

Sexto premio: 88,000 pesos

GEMINIS 0633

Séptimo premio: 88,000 pesos

TAURO 5521

Octavo premio: 61,600 pesos

LEO 0726

Noveno premio: 61,600 pesos

TAURO 0305

Décimo premio: 52,800 pesos

CANCER 1504

Decimoprimer premio: 52,800 pesos

ARIES 8878

Decimosegundo premio: 44,000 pesos

LEO 6018

Decimotercer premio: 44,000 pesos

VIRGO 5424

Decimocuarto premio: 44,000 pesos

PISCIS 9537

Decimoquinto premio: 35,200 pesos

GEMINIS 6226

Decimosexto premio: 35,200 pesos

LEO 2125

Decimoséptimo premio: 35,200 pesos

VIRGO 3435

Decimoctavo premio: 26,400 pesos

GEMINIS 7362

Decimonoveno premio: 26,400 pesos

GEMINIS 8821

Vigésimo premio: 26,400 pesos

VIRGO 3490

Vigésimo primer premio: 26,400 pesos

ACUARIO 3763

Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional

Otras Noticias

