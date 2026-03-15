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MÉXICO

México mantendrá su apoyo al pueblo de Cuba: Claudia Sheinbaum tras lo dicho por AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México continuará respaldando a la isla y defendió el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador a la solidaridad

México mantendrá su apoyo al pueblo de Cuba: Claudia Sheinbaum tras lo dicho por AMLO
México mantendrá su apoyo al pueblo de Cuba: Claudia Sheinbaum tras lo dicho por AMLO Foto: Twitter

Ciudad de México.- El gobierno de México mantendrá su apoyo al pueblo de Cuba, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y asentó: "Quien quiera apoyar, que apoye".

Durante una conferencia, ayer en Compostela, Nayarit, Sheinbaum se refirió a la publicación que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo la noche del sábado 14 de marzo, pese a estar en retiro de la vida pública.

López Obrador reapareció en redes sociales para solicitar a los mexicanos su solidaridad y publicó un número de cuenta para que se hicieran depósitos para la compra de víveres y medicinas que enviarán a la isla.

El pueblo de Cuba tiene muchos años que Estados Unidos y otros países le hicieron un bloqueo; no le permiten que lleguen productos. Recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo y están sufriendo los hermanos cubanos", expresó Sheinbaum.

"Por eso él (López Obrador)", agregó, "llamó ayer a la solidaridad del pueblo de México para apoyar al pueblo de Cuba con otras personas que hace un tiempo llamaron a esa solidaridad a depositar en una cuenta especial que ahí está para que todos la conozcan".

La titular del Ejecutivo Federal también cuestionó a la oposición por sus críticas hacia la reaparición de AMLO para solicitar el apoyo a Cuba.

La oposición, los adversarios, bueno, se volvieron locos. Dijeron: "¿Cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano? Pues cómo no va a salir a hablar de un pueblo hermano", justificó la mandataria.

Claudia Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano mantendrá esa política de respaldo a Cuba: "Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el gobierno y quien quiera apoyar, que apoye".

Fuente: Tribuna del Yaqui 

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