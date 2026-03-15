Tráfico CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS, BLOQUEOS y rodadas este DOMINGO 15 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si este domingo 15 de marzo de 2026 planeas desplazarte en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX), conviene anticipar tu ruta. Durante la jornada se prevén marchas, bloqueos y rodadas en distintas alcaldías, lo que podría generar afectaciones viales y tránsito lento en varias zonas de la capital.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), a lo largo del día se realizarán diversas movilizaciones sociales en avenidas principales, colonias y puntos estratégicos de la ciudad. Algunas concentraciones iniciarán desde la mañana y otras se desarrollarán durante la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones, salir con tiempo o considerar rutas alternas.

Conoce las marchas y bloqueos de este domingo en CDMX. Foto: C5

A continuación te compartimos dónde habrá marchas, concentraciones y posibles bloqueos HOY en CDMX.

Movilizaciones y marchas HOY domingo 15 de marzo en CDMX

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 09:00 horas se realizará una concentración rodada en Plaza de la República , frente al Monumento a la Revolución, ubicado en la colonia Tabacalera. Desde ese punto se prevé que el contingente se dirija hacia el Estado de México.

, frente al Monumento a la Revolución, ubicado en la colonia Tabacalera. Desde ese punto se prevé que el contingente se dirija hacia el Estado de México. Más tarde, a las 11:00 horas, se espera otra concentración en avenida Hidalgo, en la colonia Centro. Posteriormente, a las 12:00 horas, habrá una reunión en el cruce de avenida Insurgentes y Calzada Manuel Villalongín, dentro de la misma alcaldía.

Además, durante el día se prevén concentraciones en Manzanillo 49, colonia Roma Sur; Atlixco 12, colonia Condesa; y Tlacotalpan 39, colonia Roma Sur.

Alcaldía Milpa Alta

En esta demarcación se espera una movilización a las 09:00 horas en el cruce de Juárez y avenida Hidalgo Norte, en la colonia San Antonio Tecómitl. La concentración podría provocar afectaciones en la circulación local.

Alcaldía Iztapalapa

A las 10:00 horas está prevista una concentración rodada que iniciará en Avena 31, colonia Granjas Esmeralda. El contingente tiene como destino avenida de las Torres 184B, en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacan, lo que podría impactar la circulación en calles cercanas.

Alcaldía Coyoacán

En esta alcaldía se prevé una concentración a las 11:00 horas en Calzada de Tlalpan 3465, en la colonia Santa Úrsula Coapa. Además, durante el día se espera otra reunión en Miguel Ángel de Quevedo 1098, en la colonia Parque San Andrés.

Conoce las marchas y bloqueos de este domingo en CDMX. Foto: C5

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 09:00 horas se contempla una concentración en Lieja 270, en la colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección, zona cercana a importantes avenidas y puntos turísticos.

Alcaldía Iztacalco

Para las 13:00 horas está programada una concentración en el cruce de avenida Río Churubusco y Añil, dentro de la colonia Granjas México, lo que podría provocar tránsito lento en la zona.

Alcaldía Gustavo A. Madero

En esta demarcación se realizará una concentración rodada a las 13:00 horas en avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, en la colonia Joyas de Aragón. El contingente prevé dirigirse hacia el Estado de México.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 13:30 horas se prevé otra rodada que iniciará en avenida Río Consulado 2355, en la colonia Ampliación Simón Bolívar, con destino hacia territorio mexiquense.

Alcaldía Benito Juárez

Durante la tarde, a las 14:00 horas, se realizará una concentración en Santa Rosalía 114, colonia Insurgentes San Borja.

Alcaldía Tlalpan

También se tiene contemplada una concentración durante el día en Periférico Sur 4829, dentro de la colonia Parques del Pedregal, lo que podría generar carga vehicular en la zona.

Ante estas movilizaciones previstas para este domingo, autoridades de la CDMX recomiendan anticipar traslados, mantenerse atentos a reportes de tránsito y considerar rutas alternas, especialmente en avenidas principales donde podrían registrarse afectaciones temporales.

Fuente: Tribuna del Yaqui