Clima HOY lunes 16 de marzo en la NOCHE: Prevén por LLUVIAS PUNTUALES INTENSAS para estas regiones

Ciudad de México.- Para este lunes 16 de marzo de 2026 por la noche se prevén lluvias puntuales intensas para distintas regiones. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

Según la Conagua, en el transcurso de esta noche y madrugada del martes, el frente frío número 41 y su masa de aire ártico asociada se desplazarán sobre el sureste de México y el oeste de la península de Yucatán, interaccionarán con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, manteniendo condiciones para lluvias puntuales intensas. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Asimismo, se prevé descenso en las temperaturas en gran parte del país, excepto en el noroeste, occidente y sur de México, así como la probable caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

¿Dónde lloverá este lunes 16 de marzo en la noche?

Lluvias puntuales intensas:

Puebla (norte)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (este)

Chiapas (noroeste y norte)

Tabasco (oeste y sur)

Lluvias muy fuertes en:

Hidalgo

Tlaxcala

Lluvias fuertes en:

Estado de México

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos en:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Ciudad de México

Guerrero

Lluvias aisladas en:

Guanajuato

Michoacán

Para el día de mañana, según el SMN, el frente frío número 41 se desplazará sobre la península de Yucatán, ocasionará lluvias muy fuertes a intensas en dicha península, así como en el sureste mexicano, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en Tabasco (sur) y Chiapas (norte).

¿Dónde lloverá mañana martes 17 de marzo de 2026?

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Tabasco (sur) y Chiapas (norte).

Tabasco (sur) y Chiapas (norte). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noreste), Veracruz (sur), Campeche (este y suroeste) y Quintana Roo (este y suroeste).

Oaxaca (noreste), Veracruz (sur), Campeche (este y suroeste) y Quintana Roo (este y suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Yucatán.

Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Michoacán.

: Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Michoacán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco.

Se pronostica un descenso de #Temperatura en gran parte de #México; #Chubascos y #Lluvias de fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo el #ValleDeMéxico y la #PenínsulaDeYucatán. Asimismo, se pronostican… pic.twitter.com/TKgDOafdZ7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui