Hoy No Circula: Estos son los autos que no transitarán en CDMX este lunes 16 de marzo del 2026

Ciudad de México.- Una vez más se han difundido las condiciones de la contaminación para el Hoy No Circula de la mañana de este lunes 16 de marzo del 2026, por lo que una vez más han empleado las redes sociales y página oficiales de dicho movimiento ambiental para informar al público como evitar las multas, señalando puntualmente los autos que no podrán transitar por las calles de la Ciudad de México, ¿acaso hay doble contingencia ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe), según se encuentren los niveles de calidad en el aire deciden el tipo de contingencia, en caso de que el monóxido de carbono supere ciertos niveles, las autoridades eligen si es necesaria una doble contingencia. Ahora, después de varias alertas de posible doble contingencia, ante una alteración preocupante en la contaminación, por fortuna, se ha declarado un día de programa normal.

Dado a que en esta ocasión el programa se sigue normal y no hay doble contingencia, los autos que deben permanecer inmovilizados por ser el cuarto lunes del mes de marzo del 2026, son los que cuenten con el engomado de color amarillo, la terminación de placas 5 y 6, hologramas 1 y 2. Mientras que serán los vehículos con placas foráneas, con holograma en cero y doble cero, los eléctricos e híbridos, vehículos de emergencia y de carga y con pase turístico de la CDMX, los que pueden circular a diario.

uD83CuDF1E¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 16 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillouD83DuDFE1 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

uD835uDC38uD835uDC65uD835uDC52uD835uDC5BuD835uDC61uD835uDC5CuD835uDC60 - uD835uDC21uD835uDC28uD835uDC25uD835uDC28uD835uDC20uD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC2C uD835uDFCEuD835uDFCE uD835uDC32 uD835uDFCE. pic.twitter.com/MEavr6Q5Jv — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 16, 2026

Cabe recordar que las restricciones antes mencionadas van a comenzar desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas, que cambia los domingos y es diferente a los de entre semana, en la Zona Metropolitana del Valle de México, además que puede verse afectada por doble contingencia y es importante conocer el cambio. Por este motivo, el movimiento ecologista creó la página web, https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/, se actualizan los datos mencionados para evitar confusiones y errores, previniendo las consecuencias de no seguir las instrucciones.

Como es de esperarse, las autoridades correspondientes, para asegurarse de que estas normativas por el bien ambiental se cumplan, ya hay leyes que establecen los castigos, en caso de que se descubran en circulación placas que no deberían de estarlo, que en este caso son los de los números mencionados, las autoridades pueden ponerle una multa al dueño del auto, la cual equivale de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se establece con un valor de 103.74 pesos y por lo que la penalización iría de los mil 924.40 pesos y hasta los tres mil 395 pesos.

Av. Río Churubusco mantiene #AvanceConstante de Viaducto Río de la Piedad hacia Av. Canal de Tezontle. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/gcyG62bI7W — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui