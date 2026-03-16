"México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano": Sheinbaum se une a AMLO; anuncia apoyo personal a Cuba

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este lunes 16 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que realizará una aportación personal para apoyar al pueblo de Cuba, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador hiciera un llamado a la ciudadanía para donar recursos destinados a la compra de medicinas, alimentos y combustible para la isla.

"México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, una luz en el horizonte. México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, un pueblo hermano, pero la mezquindad a veces está por encima de todo; el racismo, el clasismo es lo que caracteriza a la oposición de derecha", dijo.

Sheinbaum subrayó que su gobierno continuará mostrando solidaridad con la isla, sin comprometer los intereses del país.

Acá es el humanismo, la fraternidad; entonces, como presidenta, nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba. Seguir apoyándolo, porque esa es la esencia de lo que somos y, al mismo tiempo, como persona, pues ya veré si hacemos una aportación", mencionó.

Por otro lado, López Obrador expresó desde su retiro que le "hiere" que se busque "exterminar" al hermano pueblo de Cuba”, refiriendose al bloqueo de Estados Unidos contra la isla. "A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: 'No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra'".

AMLO también invitó a los ciudadanos a depositar recursos en la cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina, creada, según mencionó, por ciudadanos, escritores y periodistas para apoyar a la isla. "¡Que cada quien aporte lo que pueda!", escribió en sus redes sociales. "La cuenta se encuentra reglamentada".

En respuesta a cuestionamientos, la mandataria aseguró que la cuenta bancaria de la asociación civil se encuentra debidamente regulada y sujeta a fiscalización.

Todo siempre es fiscalizado, porque ya decían quién sabe qué cuánta cosa. Entonces es este llamado que hace él (López Obrador) y muchas personalidades, y es un llamado solidario al pueblo de Cuba, porque está sufriendo".

La presidenta explicó que la situación que atraviesa Cuba se debe, en su mayoría, al aislamiento originado por el bloqueo comercial que enfrenta desde hace años.

Es un sufrimiento que no tiene que ver con ellos, tiene que ver con un aislamiento que está desde hace décadas, de un bloqueo comercial y, recientemente, de un bloqueo de combustibles", dijo en conferencia matutina.

Fuente: Tribuna del Yaqui