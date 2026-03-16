Sheinbaum anuncia que enviará su Plan B de Reforma Electoral al congreso este 17 de marzo

Ciudad de México.- Durante la mañanera del lunes 16 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión su Plan B de la Reforma Electoral, iniciativa respaldada por el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En la conferencia de prensa matutina, la mandataria mencionó que esta nueva propuesta tiene como fin el reajuste de presupuesto destinado a los congresos locales y al Senado de la República, con la finalidad de reducir privilegios.

Nosotros seguimos luchando contra los privilegios, no puede ser que un congreso de un estado tenga 25 diputados, otro congreso tendrá 25 diputados y un congreso tenga un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro tenga cinco millones de pesos", mencionó.

La mandataria comentó que se reunirá con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para darle los ajustes finales a la propuesta.

Mencionó que el Plan B de la reforma electoral será enviado el 17 de marzo al Congreso de la Unión, pero se desconoce si primero será presentado en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República.

Aliados que respaldan el Plan B

El pasado 15 de marzo, en una reunión con la Secretaría de Gobernación, las dirigencias nacionales y coordinadores parlamentarios de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PV) y el Partido del Trabajo (PT) se pronunciaron en favor de esta iniciativa.

Ambos partidos decidieron apoyar la reforma tras retirar dos puntos de la propuesta inicial: la eliminación de la lista para diputaciones plurinominales y la reducción del financiamiento a los partidos políticos. Gracias a esto, ambos movimientos políticos habrían votado en contra del proyecto original el pasado 11 de marzo.

Menos gasto en congresos y ayuntamientos: Así sería el Plan B de la reforma

La propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como Plan B, busca crear cambios importantes respecto a la iniciativa original de reforma política.

Inicialmente, la reforma proponía que las candidaturas plurinominales se eligieran mediante el voto ciudadano, en lugar de ser asignadas en listas definidas por los partidos políticos.

Sin embargo, esta nueva versión cambia ese enfoque y pone en primer lugar la reducción de privilegios dentro de los órganos legislativos, centrándose en disminuir recursos dirigidos al Senado de la República y congresos estatales.

Una de las ideas principales es marcar un límite presupuestario a las legislaturas locales, lo que repercutiría en los salarios de los diputados. El dinero federal que no se utilice será dedicado a financiar obras o atender otras necesidades de las comunidades.

El Plan B también tiene la intención de disminuir el número de regidores en los ayuntamientos. Según explicó la presidenta, algunos municipios cuentan con estructuras administrativas numerosas.

Según Sheinbaum, la reducción del presupuesto de los congresos locales y de los regidores podría representar un ahorro cercano a 4 mil millones de pesos para las finanzas públicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui