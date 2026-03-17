Cinco muertos dejó incendio en refinería Olmeca; Pemex atribuye el origen a lluvias y derrame

Paraíso, Tabasco.- La mañana de este martes 17 de marzo de 2026 ocurrió un incendio en la zona perimetral de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. De hecho, ya lo confirmó a través de un comunicado Petróleos Mexicanos (Pemex) quienes informaron que en efecto perdieron la vida cinco personas y también compartieron algunos otros detalles de esta lamentable tragedia.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos sucedieron aproximadamente a las 6:00 horas en el área correspondiente al predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos. Precisamente, en redes sociales circulan muchas imágenes y videos de este siniestro que mantiene a la población al pendiente y en luto debido a las muertes de estas personas, entre ellos una trabajadora de la empresa estatal.

¿Qué ocasionó el siniestro?

Basándonos exclusivamente en la versión de la compañía todo empezó por las fuertes lluvias de la noche del 16 de marzo de 2026 que según el Ayuntamiento de Paraíso hoy tuvieron que cerrar vialidades en zonas donde el agua representaba un peligro para la circulación vehicular, sin embargo, conforme el paso de las horas volvió a la normalidad y solo están alertas de las condiciones climatológicas.

Atribuyen el siniestro a las fuertes lluvias

"Ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación", indica el escrito que atribuye el siniestro por el que fallecieron ciudadanos. De igual manera añadieron el suceso está controlado y no representa ningún riesgo para la población, así como tampoco el personal.

uD83DuDCCDPemex mantiene atención al incidente ocurrido al exterior de la Refinería Olmeca.



Comunicado nacional: https://t.co/v2tzky7Vez pic.twitter.com/YbZJoBqRlg — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 17, 2026

¿Qué sigue?

Pemex mencionó que personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa están colaborando con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente. Incluso mandaron las más sentidas condolencias a los seres queridos de las víctimas fatales. Por su parte, se comprometieron a darles seguimiento a los heridos: "Brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas, en coordinación con las autoridades correspondientes".

Fuente: Tribuna del Yaqui