Ciudad de México.- Este martes 17 de marzo de 2026, durante la 'Mañanera del Pueblo' en el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha anunciado que la elección judicial se realizará junto con las elecciones intermedias en el país.

La presidenta mencionó que la decisión forma parte de una estrategia para realizar los procesos electorales en una sola jornada; además, detalló que, aunque se contemplan algunas modificaciones en la implementación de la elección judicial, se eligió conservar el calendario previsto. "Y hay también algunas modificaciones a la elección judicial, pero tomé la decisión de que siga siendo el 27. "Aprovechar ya la elección del 27 para atender todo, de una vez", expresó. Entre las modificaciones planteadas se destaca:

Reducción en el número de candidaturas.

Mayor revisión por parte de comisiones sobre los aspirantes a jueces.

La propuesta de votar únicamente por dos perfiles: un hombre y una mujer.

Claudia Sheinbaum anuncia que la elección judicial se realizará en 2027 junto a las elecciones intermedias

Sheinbaum resalta que empatar ambos procesos permite una mejor organización electoral y podría facilitar la participación ciudadana, en un contexto donde se busca avanzar en la transformación del Poder Judicial por medio de los mecanismos de elección popular. El objetivo, explicó, es concentrar distintos procesos en una sola elección.

#ÚLTIMAHORA uD83DuDD34?? Claudia Sheinbaum propone revocación de mandato en 2027 o 2028 y perfila elección judicial para 2027 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD25 pic.twitter.com/DNQavbUZAv — JUCA Noticias (@JucaNoticias) March 17, 2026

La mandataria abordó las modificaciones relacionadas con la elección del Poder Judicial, las cuales también forman parte del paquete de reformas. Reitera su postura sobre la necesidad de reducir el gasto en los procesos electorales y en los partidos políticos. Sheinbaum remarcó que, aunque algunas modificaciones no prosperaron en el congreso, continuará insistiendo en cambios que permitan hacer más eficaz y menos costoso el sistema electoral mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui