Clima HOY en CDMX MARTES 17 de marzo: Advierten tormentas y LLUVIAS por la TARDE

Ciudad de México.- Antes de salir este martes 17 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), conviene que revises el pronóstico del clima y el tiempo con atención, ya que el día traerá cambios importantes en el ambiente, con una mañana relativamente estable que dará paso a lluvias y tormentas por la tarde, lo que podría afectar traslados, actividades al aire libre y la exposición al frío.

Así será el clima en CDMX este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal Meteored.mx, este martes 17 de marzo de 2026, se prevé un día con cielo variable, comenzando con nubes y claros, pero evolucionando hacia condiciones más inestables con precipitaciones en la segunda mitad del día. Durante la mañana, el ambiente será fresco, con temperaturas que iniciarán alrededor de los 10°C y subirán gradualmente hasta los 15°C.

Así será el clima en CDMX este martes. Foto: Conagua

Predominarán los intervalos de sol entre nubes, lo que dará una sensación térmica templada. Sin embargo, conforme avance la mañana, la radiación solar se intensificará, alcanzando niveles muy altos cerca del mediodía, por lo que se recomienda protección solar pese a la nubosidad parcial. El viento será ligero, con dirección variable entre el este y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los dos y 16 kilómetros por hora.

Para la tarde, el panorama cambiará de forma significativa. Se esperan chubascos tormentosos acompañados de cielo parcialmente nublado, con temperaturas máximas que rondarán entre los 16 y 19°C. La probabilidad de lluvia será alta, alcanzando hasta un 80 por ciento en algunos momentos del día, con acumulaciones ligeras a moderadas. Además, el viento aumentará su intensidad, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora, principalmente desde el sureste y noroeste, lo que podría generar sensación térmica más fresca durante las precipitaciones.

Hacia la noche, las lluvias tenderán a disminuir, aunque persistirán algunos episodios de llovizna. El cielo se mantendrá mayormente cubierto y las temperaturas descenderán hasta los 12°C, generando un ambiente frío, especialmente en zonas altas de la capital. El viento continuará siendo ligero, con velocidades de entre cuatro y 15 kilómetros por hora.

En conjunto, la Ciudad de México tendrá un martes con condiciones variables y potencialmente incómodas para quienes no se preparen: mañana fresca, tarde lluviosa con tormentas y noche fría. Ante este escenario, se recomienda salir con paraguas, vestir en capas y mantenerse atento a cambios repentinos en el clima.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)