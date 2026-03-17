¿Cuándo empieza la primavera 2026 en México? Esta es la hora exacta del equinoccio y lo que debes saber

Ciudad de México. - Todos los años surge un gran debate sobre el inicio de la primavera, la cual está determinada por el equinoccio, un fenómeno que ocurrirá el viernes 20 de marzo a las 08:46 horas, tiempo del centro del país, instante en que llegará esta estación del año en el hemisferio norte. A continuación, en TRIBUNA te presentamos cada uno de los detalles para que no te confundas.

Antes que nada, la información fue confirmada por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), que señaló que esta estación tendrá una duración de 92 días, 18 horas y 49 minutos, para después dar paso al solsticio de verano el 21 de junio. Debes tener presente que la fecha en que inicia la primavera varía según el trópico, pues aquí lo que influye es el tiempo que tarda la Tierra en orbitar alrededor del Sol.

Con motivo de lo anterior, algo bastante curioso es que el movimiento terrestre es el causante de que un año tenga 365 días y otro 366, lo que provoca un desfase de aproximadamente seis horas por año. De tal forma que el "año bisiesto" existe con el objetivo de corregir este desfase y por eso ocurre cada cuatro años, momento en el que se agrega el característico día extra al mes de febrero.

Secretaría de Economía y Turismo del Estado de Sonora

De hecho, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) define el término "equinoccio" como aquel que "proviene del latín aequinoctium, que significa noche igual". Asimismo, agregó la institución académica: "Aunque en la práctica el día suele durar unos minutos más que la noche debido a la refracción atmosférica y al tamaño aparente del Sol, la simetría es suficiente para que el evento sea reconocido como un equilibrio entre luz y oscuridad".

#Sonora | Ayuntamiento de Cajeme atiende petición de rehabilitar calle Mártires del Río Blanco en la Primero de MayouD83DuDD34??https://t.co/NvV0j9mQUq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

Equinoccios y solsticios de este 2026

Equinoccio de primavera: 20 de marzo, a las 8:46 horas. (92 días, 17 horas y 45 minutos) Solsticio de verano: 21 de junio, a las 8:45 horas. (93 días, 15 horas y 52 minutos). Equinoccio de otoño: 22 de septiembre, a las 18:04 horas. (89 días, 20 horas y 37 minutos). Solsticio de invierno: 21 de diciembre, a las 14:49 horas. (88 días, 23 horas y 41 minutos).

¿Qué es el solsticio?

En este caso ocurre cuando el eje de la Tierra se inclina hacia el Sol. En el hemisferio norte, el solsticio de junio marca el inicio del verano y el de diciembre, el del invierno. De ahí la razón por la que en verano los días suelen ser más largos y en invierno las noches son más extensas. Ahora te toca a ti, ¿estás preparado para la llegada de la primavera y todo lo que implica este cambio que ocurrirá al cierre de marzo?

Fuente: Tribuna del Yaqui