Doña Carlota vuelve a casa tras el asesinato de dos personas en Chalco

Ciudad de México.- Doña Carlota 'N' ha comparecido ante la autoridad judicial en una audiencia clave en la que se resolvió su vinculación a proceso, así como las condiciones bajo las cuales enfrentará el juicio; en pocas palabras, si permanecería en prisión o si podría hacerlo desde su hogar bajo medidas cautelares.

Se sabe que la mujer de la tercera edad podría regresar a su casa entre viernes y sábado, luego de que un juez determinara que la prisión preventiva sea cumplida en su domicilio. Con ello, su estancia en el penal queda suspendida en lo que el proceso judicial se desarrolla.

La decisión se deriva de un juicio de amparo promovido por su defensa, en el que se expusieron diversos factores como sus padecimientos de diabetes tipo 2 e hipertensión, además de su edad de 74 años.

Tras un análisis de la solicitud, el juez de distrito agregó ciertas condiciones para permitir su salida. Entre ellas se encuentran el pago de una garantía económica de 250 mil pesos, la prohibición de contar con pasaporte y la obligación de presentarse ante las autoridades cuando estas lo soliciten, entre otros.

Al término de la audiencia, Arturo Santana, hijo de Carlota, expresó su alegría por la resolución y adelantó que su madre volverá a su domicilio en los próximos días.

Hoy debo celebrar un nuevo criterio de un nuevo juez, que por razones humanitarias y en razón de la edad de mi madre accede a conceder esa modificación de la medida cautelar y en pocos días, mi madre estará en su domicilio llevando su proceso correspondiente", expresó.

Abogado ya había solicitado arresto domiciliario

Esta no es la primera vez que se hace esta solicitud. En audiencias previas, el abogado de Carlota 'N' ya había solicitado que enfrentara el proceso en libertad, basándose en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual permite esta posibilidad a personas de 70 años o más, o que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa.

Este día, la jueza pidió a la defensa acreditar el arraigo domiciliario de la acusada para poder reconsiderar la medida cautelar.

Una vez cumplidos los requisitos, se determinó que la mujer podrá continuar el proceso desde su domicilio. Esto quiere decir que la imputada no permanecerá en prisión durante el juicio, pero deberá acudir a todas las audiencias que se le soliciten.

Respecto a los cargos

Carlota 'N', de 74 años, se enfrenta a acusaciones por el homicidio de dos personas y la tentativa de homicidio en contra de un menor de edad. Hechos que ocurrieron cuando, presuntamente, acudió acompañada de sus hijos a un inmueble de su propiedad, asegurando que había sido invadido. Durante el encuentro, se desató una discusión que culminó con disparos realizados por la mujer.

Recientemente, han salido a la luz nuevos videos relacionados con el caso, en los que se observa y escucha el intercambio previo a los hechos. En estos clips, se muestra cómo Carlota reclama la supuesta invasión del inmueble y señala la pérdida de diversos objetos, entre ellos una recámara con valor superior a 25 mil pesos, un comedor de 15 mil pesos, una parrilla eléctrica de mil 500 pesos, además de objetos personales.

Por otro lado, las autoridades han confirmado que el inmueble efectivamente pertenece a la familia de la acusada, específicamente a su hija, quien presuntamente habría incitado a Carlota a atacar a las personas que ocupaban la vivienda. Por el momento, dichas personas no han podido demostrar la existencia de un contrato de arrendamiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui