Llega al Senado de la República el Plan B de la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- La tarde de este martes 17 de marzo, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, anunció que tiene en sus manos el Plan B de la Reforma Electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Dicha propuesta ha sido enviada por representantes de la Secretaría de Gobernación, la cual será puesta a discusión en los próximos días.

Estamos recibiendo esta propuesta, que es una propuesta trascendental para el país, entregada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de la Secretaría de Gobernación. Sabemos que tenemos un compromiso muy fuerte con el pueblo, dentro de la Cuarta Transformación", señaló Castillo.

#Política | El ‘Plan B’ de la presidenta @Claudiashein de la Reforma Electoral llegó al Senado, donde fue recibida por la legisladora @LauraI_Castillo; la iniciativa será analizado por los legisladores uD83DuDD34



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¿Qué propone esta reforma?

Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum anunció que la reforma propone que la revocación de mandato pueda ser aplicada en un lapso de tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del gobierno del titular del ejecutivo federal.

Además, mencionó que ahora se avala que pueda "difundir el proceso o promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley en la materia" y dictamina la suspensión de difusión sobre el proceso a partir de los 60 días anteriores a la jornada.

A su vez, busca generar cambios en la estructura de los gobiernos locales. Dispone que en cada municipio exista una sindicatura y entre siete y 15 regidurías. Del mismo modo, explica que los congresos locales tendrán un límite de gasto anual que no podrá superar el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos estatal, y garantiza la prohibición de la reelección inmediata para sus legisladores.

Finalmente, plantea que los salarios de los consejeros electorales, magistrados, secretarios de órganos administrativos, así como de los titulares de áreas ejecutivas y técnicas del INE y sus equivalentes, no sean mayores al de la presidencia de la República.

Fuente: Tribuna del Yaqui