Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 4006 de HOY martes 17 de marzo

Ciudad de México.- Este martes 17 de marzo de 2026 juega el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 4006, que conmemora los 474 años de la fundación de Teziutlán, ubicado en la Sierra Nororiental del estado de Puebla.
De acuerdo con la información compartida por la Lotería Nacional, el municipio de Teziutlán, ubicado en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, cuenta con más de cuatro siglos de historia y tradición. Fundado en 1552, su nombre proviene del náhuatl 'Teciutlán', que significa "lugar cerca del cerro que graniza", en referencia a las características naturales y climáticas de la región. Desde sus orígenes, Teziutlán se ha desarrollado como un asentamiento estratégico por su ubicación geográfica, convirtiéndose en un punto de conexión entre la sierra poblana y la región del Golfo de México.
"A través de festividades religiosas, ferias, encuentros culturales y actividades artísticas, se promueve la convivencia social y la transmisión de valores entre generaciones, consolidando a Teziutlán como una comunidad orgullosa de su historia, su identidad y su vocación de desarrollo", señala la Lotería Nacional en un comunicado.
¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Mayor?
- Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series
- Premio por serie: 7 millones de pesos
- Costo del cachito: $30
- Costo de la serie: $600
RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 4006 de hoy martes 17 de marzo de 2026
- Premio Mayor 21 millones de pesos:
32794
- Segundo premio 2,550,000 pesos:
21284
- Tercer premio 900,000 pesos:
34912
- Cuarto premio 240,000 pesos:
12395
- Quinto premio 240,000 pesos:
08652
- Sexto premio 240,000 pesos:
40318
- Séptimo premio 240,000 pesos:
47910
- Octavo premio 120,000 pesos:
16705
- Noveno premio 120,000 pesos:
23221
- Décimo premio 120,000 pesos:
25776
- Decimoprimer premio 120,000 pesos:
27511
- Decimosegundo premio 120,000 pesos:
09445
Fuente: Tribuna del Yaqui