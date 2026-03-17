Ciudad de México.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 72 horas que comienza con una marcha el próximo 18 de marzo en la Ciudad de México, empezando desde el Ángel de la Independencia a Palacio Nacional, donde instalará un plantón que se prolongará hasta el día 20 del mismo mes, con el fin de exigir mejores condiciones laborales, sosteniendo que "quien formó generaciones no merece envejecer en el abandono".

El organismo de Tijuana también se unió a dicha convocación y anunció manifestaciones en inmediaciones de las garitas San Ysidro y Cimarrón, además de un bloqueo en la carretera Transpeninsular y, hasta el momento, se han confirmado plantones de la CNTE en Chetumal, Quintana Roo; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Chilpancingo, Guerrero; Valladolid y Mérida, Yucatán.

"Quien formó generaciones no merece envejecer en el abandono": CNTE convoca paro nacional de 72 horas

El magisterio asegura que sus demandas velan por la justicia social y estabilidad laboral, exigiendo la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO y la abrogación de la Ley del Issste de 2007, así como también un aumento salarial del 100 por ciento al sueldo base, la homologación de las prestaciones y alto a la represión económica a los trabajadores de la CDMX.

Asimismo, la CNTE pide que se reinstale la mesa nacional entre la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) y la presidenta Claudia Sheinbaum; en caso de que hagan caso omiso a sus demandas, amenazan con movilizaciones durante los partidos de futbol en el Mundial 2026 que se realizarán en la CDMX, Jalisco y Nuevo León.

Este nuevo paro nacional ocurre después de medio año que se llevó a cabo el plantón de 24 días en CDMX, donde la CNTE realizó una dura advertencia al Gobierno de México de que regresarían con más fuerza; las movilizaciones se intensificaron a pesar de que la presidenta Sheinbaum Pardo anunció un aumento salarial del 9 por ciento para el magisterio.

"Quien formó generaciones no merece envejecer en el abandono": CNTE convoca paro nacional de 72 horas

Fuente: Tribuna del Yaqui