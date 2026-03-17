Sergio Mayer no acude a comparecer ante la CNHJ de Morena y complica su situación como diputado

Ciudad de México. - Este martes 17 de marzo de 2026, alrededor de las 11:00 horas (tiempo local), el diputado federal con licencia, Sergio Mayer Bretón, no se presentó a la audiencia programada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), la cual se llevaría a cabo en la sede nacional del partido en la Ciudad de México como parte del proceso interno iniciado tras su participación en el reality show La Casa de los Famosos.

Es necesario recordar que el también actor de reconocidos melodramas mexicanos fue notificado sobre la situación el 12 de marzo, ya que se requería escuchar su defensa luego de haber solicitado licencia para concursar en dicho programa de Telemundo. Según Infobae, uno de los propósitos del órgano de justicia es determinar si la decisión de Mayer Bretón daña la imagen institucional del partido o si implica alguna irregularidad.

De tal forma que, tras la ausencia del político, ahora quedan dos opciones: una de ellas es reprogramar la audiencia y darle otra oportunidad de explicarse, y la segunda es dar por agotado el derecho de audiencia, lo que implicaría que directamente se le sancione. Es importante dejar en claro que actualmente sus derechos partidarios están suspendidos hasta que se resuelva este caso.

Sergio Mayer

¿Qué opciones le quedan a Sergio Mayer?

De hecho, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles para revisar el expediente y emitir una resolución final una vez que el procedimiento entre en fase de deliberación. En este sentido, lo más probable es que a Sergio Mayer se le levante la suspensión, se le imponga una sanción interna o en el escenario más drástico —como ha solicitado el público—, se determine su expulsión del partido, lo que dejaría en la cuerda floja su permanencia en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

¿Qué ha dicho Sergio Mayer?

Aunque hasta el momento no se ha manifestado sobre su inasistencia a la audiencia, sí lo hizo previamente respecto a su licencia en el programa El Macanazo, de Maca Carriedo. Ahí ofreció disculpas y puntualizó que no es el primero en recurrir a esta medida: "He votado todas las propuestas e iniciativas del Ejecutivo y de mi grupo parlamentario en tiempo y forma. Tengo todas mis asistencias también, entonces no soy el primero ni el último legislador que solicita licencia por algún tema personal".

Fuente: Tribuna del Yaqui